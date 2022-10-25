Marvel опублікував трейлер продовження "Людини-мурахи" [ Редагувати ]
У мережі опублікований перший трейлер супергеройської картини всесвіту Marvel "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" (Ant-Man and The Wasp: Quantumania).
Цей фільм стане сиквелом популярних кінокартин "Людина-мураха" та "Людина-мураха та Оса", розпочавши четвертий десяток стрічок медіафраншизи. Режисер картини - Пейтон Рід.
Головними героями стрічки стануть Скотт Ленг (Людина-мураха) у виконанні Пола Радда та Хоуп ван Дайн (Оса) у виконанні Еванджелін Ліллі, які вирушать у подорож до Квантового світу.
Несподіваний момент початку цієї подорожі, а також самі мандри химерним світом - і демонструються у трейлері.
Також у супергеройському фільмі зіграють Майкл Дуглас, Мішель Пфайффер, Еванджелін Ліллі. У трейлері можна помітити і Білла Мюррея, проте в якому амплуа він з'явиться в цьому кіно, поки не повідомлялося.
Зйомки фільму проходили в Туреччині (зокрема у Каппадокії) та США. Світова прем'єра нового кінокоміксу Marvel запланована на 17 лютого 2023 року.
Нагадаємо, Гаррісон Форд приєднався до кіновсесвіту Marvel.
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