Всесвітньо відомий артист Андреа Бочеллі забрав до себе собаку Джека зі звільненого ЗСУ міста Куп'янськ (Харківська область). Тварина, яка майже повністю втратила слух через вибухи, тепер житиме в Італії.

Про це у своєму Facebook-акаунті повідомив депутат Київради, перший заступник голови Дніпровської райдержадміністрації в Києві та військовий тероборони Олесь Маляревич.

Він розповів, що пес також має невелике осколкове поранення на спині. Незважаючи на пережите, вихованець не перестав любити людей.

Маляревич зазначив, що постраждалого пса українські захисники знайшли на другий день після звільнення Куп'янська. Військовий ТрО розповів про нього американському другу Амеду, а той запропонував знайти Джеку новий безпечний дім.

Спершу пса привезли до Києва, там його оглянув ветлікар. Хірург видалив зі старої рани на спині уламок. Після лікування Джек вирушив до Італії.

"Дякую сім'ї Бочеллі за велике серце та доброту. Бажаємо Джеку нового щасливого життя! Нам усім перемоги! Добро переможе", – написав Маляревич.

Бочеллі з дитинства відчував проблеми із зором через глаукому. Після 27 операцій на очах остаточно осліп у 12 років після того, як під час гри у футбол йому влучили м'ячем у голову.

До повномасштабної війни Андреа Бочеллі неодноразово приїжджав до України зі своїми концертами. Він виступив на День Незалежності нашої країни в Маріїнському парку Києва у 2021-му.