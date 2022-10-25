На Херсонщині окупанти розстріляли авто із цивільними [ Редагувати ]
Мер Олешек Херсонської області Євген Рищук заявив про те, що російські війська розстріляли цивільний автомобіль. Про це він сказав у коментарі виданню "Суспільне".
Загинули двоє людей. Дитину, яка також була в машині, госпіталізували.
Окупанти розстріляли автомобіль, коли той проїжджав російський блокпост біля Нечаєва. Цивільні пересувалися автомобілем Жигулі темно-синього кольору з тонованими вікнами.
За інформацією родички загиблих, військові зупиняли автомобілі, проте родина не зупинилась. В результаті окупанти відкрили вогонь та вбили хлопця. Пасажирка померла у лікарні. Дитина 5-ти років залишилася живою, але їй ампутували частину руки.
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