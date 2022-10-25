Мер Олешек Херсонської області Євген Рищук заявив про те, що російські війська розстріляли цивільний автомобіль. Про це він сказав у коментарі виданню "Суспільне".

Загинули двоє людей. Дитину, яка також була в машині, госпіталізували.

Окупанти розстріляли автомобіль, коли той проїжджав російський блокпост біля Нечаєва. Цивільні пересувалися автомобілем Жигулі темно-синього кольору з тонованими вікнами.

За інформацією родички загиблих, військові зупиняли автомобілі, проте родина не зупинилась. В результаті окупанти відкрили вогонь та вбили хлопця. Пасажирка померла у лікарні. Дитина 5-ти років залишилася живою, але їй ампутували частину руки.