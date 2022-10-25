Фантазії росії перетнули нову межу. Тепер кремль звинувачує Україну у підготовці до застосування так званої "брудної бомби". Ці меседжі очільник міноборони рф напередодні транслював і американському, і французькому, британському та навіть турецькому міністрам оборони.

І хоча жодних доказів москва як завжди не надала, вона воліє обговорити ефемерні загрози в ООН. Що ж таке та "брудна бомба"? Чи дійсно вона несе таку загрозу як стверджують у рф? Та як Україна з її партнерами реагують на такі заяви? Розкаже Марина Біленька.

Нові вигадки країни-агресорки - топтема, яку не просто обговорюють, але й спростовують в ефірах західних ЗМІ.

Схоже, що росіяни брешуть, бо не надали жодних доказів на підтвердження своєї заяви.

Міністр оборони рф сергій шойгу обдзвонив колег по всьому світу. У розмові з американським, французьким, британським та турецьким міністрами оборони - висловив "занепокоєння", що Україна нібито готує "провокації" з застосуванням "брудної бомби".

ігор кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії:

Цель провокации - обвинить россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к москве.

Щоправда, довіра до москви давно втрачена. Після розмови з шойгу - уряди США, Франції та Великої Британії оприлюднили спільну заяву.

Спільна заява урядів США, Франції та Великої Британії:

Наші країни чітко дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто брехливі звинувачення росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ не надурити будь-якими спробами використати це звинувачення, як привід для ескалації.

"Брудною бомбою", за даними Центру з контролю та профілактики захворювань, є суміш вибухових речовин і радіоактивних матеріалів.

Коли такий пристрій приводять у дію - радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею.

Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач Об'єднаного хімічного, біологічного, радіологічного та хімічного об'єднання Великої Британії:

Насправді випромінювання, ймовірно, було б незначним і дуже локалізованим. Виняток - якщо це потужний вибух з застосуванням величезної кількості радіоактивного матеріалу. Найбільше занепокоєння викликає Запорізька АЕС. Раніше ми чули, як росіяни погрожували підірвати її та використати як саморобний ядерний пристрій. Якщо вони вдадутся до такого, це була б величезна брудна бомба.

Утім про Запорізьку АЕС в москві нічого не кажуть. Лише, що на території України є атомні електростанції, а також сховище радіоактивних відходів у Чорнобилі. За даними російського міноборони це начебто дає Україні ресурс на виготовлення такої зброї.

Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач Об'єднаного хімічного, біологічного, радіологічного та хімічного об'єднання Великої Британії:

Будь-хто, хто має доступ до радіологічних ізотопів, може зробити брудну бомбу. Її завжди вважали зброєю терористів.

Та на сьогодні - жоден терорист у жодній країні світу не створив та не застосував таку бомбу. Принаймні офіційно такі випадки не були зафіксовані. А тому - найбільша шкода від такої бомби… психологічна.

Стівен Брілл, американський журналіст:

Найкращий захист - це заздалегідь озброїти людей фактами. Якщо ви підірвете такий пристрій біля Бібліотеки Конгресу у Вашингтоні, рівень радіації в окрузі Колумбія збільшиться настільки, що 1 людина на кожні 10 тисяч - помре від раку протягом наступних десяти років. Звучить жахливо, очевидно, що ми маємо евакуювати Вашингтон. Але, порахуйте. Одна смерть на кожні 10 тисяч людей у місті, де проживають півмільйона - це 50 жертв. Ви можете врятувати 50 людей від раку, якщо просто зайдете до будь-якої офісної будівлі та переконаєте тамтешніх працівників кинути палити.

І в кремлі це чудово розуміють. Адже маніпулювання суспільством - практика, яка широко застосовується москвою.

В інтерв'ю виданню "Ньюз Вік" професор політології Тулейнського університету Крістофер Феттвайс заявив, що цільовою аудиторією заяв росії є не міжнародна спільнота, а російський народ. Він зазначив, що найбільшою проблемою путіна зараз є не українська армія, а російська громадська думка.

Крістофер Феттвайс, професор політології Тулейнського університету:

Якщо головною ціллю тут є російський народ, то має сенс спробувати нагадати йому, що насправді вони протистоять злісному ворогові, який у розпачі, має підтримку НАТО, і який має бути знищений.

Тим паче, що кремлівські пропагандисти вже майже місяць як підігрівають ненависть росіян до українців з використанням наративів про "брудну бомбу".

У них есть планы использования вот этих самых радиоактивных материалов, на Украине их полно, значит, на территории россии, то ли, как они говорят, страны-агрессора. Они говорят об этом публично. Весь мир слышит, но никто вообще не обращает внимания.

В Офісі президента та МЗС України відкинули звинувачення рф у нібито підготовці українською стороною "провокацій" із "брудною бомбою". І вважають, подібні заяви черговим шантажем.

Володимир Зеленський, президент України:

Якщо росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: росія вже все це і підготувала. Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок - вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне.

Міністр оборони Олексій Резніков вже обговорив фантазії рф з очільниками оборонних відомств Франції, Великої Британії й Туреччини. Заявив, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії, щоб спростувати звинувачення рф у нібито бажанні застосувати "брудну бомбу". Відтак з черговим візитом до України мають прибути експерти Міжнародного агентства з атомної енергії.

росія, тим часом продовжує пускати пилюку в очі. Цю тему хочуть підняти на обговоренні в Організації об'єднаних націй, - заявив напередодні міністр закордонних справ сергій лавров.