Воллес зберіг посаду міністра оборони у новому британському уряді Сунака [ Редагувати ]
Король Великої Британії Карл ІІІ затвердив міністрів нового уряду Ріші Сунака. Про це повідомляє офіс прем'єр-міністра.
- Домінік Рааб обійняв посаду заступника прем'єр-міністра, міністра юстиції та лорда-канцлера;
- Бен Воллес зберіг за собою посаду міністра оборони;
- Джеймс Клеверлі залишився головою МЗС Великої Британії;
- Міністр фінансів Джеремі Хант зберіг свою посаду в уряді;
- Суелла Браверман обійняла посаду міністра внутрішніх справ;
- Грант Шаппс став міністром бізнесу, енергетики та промислової стратегії;
- Пенні Мордонт знову призначено лідером Палати громад.
Сунак неодноразово обіцяв "подвоїти зусилля та зміцнити політику повної підтримки України, яку так уміло проводив Борис Джонсон". Виконання цієї обіцянки багато в чому залежатиме від двох людей в уряді Сунака - міністрів закордонних справ та оборони.
Нагадаємо, 25 жовтня Ріші Сунак став прем'єром Британії: що про нього відомо.
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