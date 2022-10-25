Король Великої Британії Карл ІІІ затвердив міністрів нового уряду Ріші Сунака. Про це повідомляє офіс прем'єр-міністра.

Домінік Рааб обійняв посаду заступника прем'єр-міністра, міністра юстиції та лорда-канцлера;

Бен Воллес зберіг за собою посаду міністра оборони;

Джеймс Клеверлі залишився головою МЗС Великої Британії;

Міністр фінансів Джеремі Хант зберіг свою посаду в уряді;

Суелла Браверман обійняла посаду міністра внутрішніх справ;

Грант Шаппс став міністром бізнесу, енергетики та промислової стратегії;

Пенні Мордонт знову призначено лідером Палати громад.

Сунак неодноразово обіцяв "подвоїти зусилля та зміцнити політику повної підтримки України, яку так уміло проводив Борис Джонсон". Виконання цієї обіцянки багато в чому залежатиме від двох людей в уряді Сунака - міністрів закордонних справ та оборони.

Нагадаємо, 25 жовтня Ріші Сунак став прем'єром Британії: що про нього відомо.