У Дніпрі після удару дрона-камікадзе почалася сильна пожежа [ Редагувати ]
У Дніпрі після оголошення повітряної тривоги стався вибух через "приліт" іранського дрона-камікадзе. Почалася пожежа. Про це повідомляють місцеві публіки.
Влада міста поки не давала офіційних заяв, однак "відписався" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко:
Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню.
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