Рашисти продовжують евакуацію місцевого населення з Херсону на інший берег Дніпра [ Редагувати ]
Окупанти на Херсонщині розстріляли авто з дітьми. Загинув 14-річний хлопчик та його батько. До лікарні ушпиталили також п'ятирічну дівчинку, вона отримала осколкове поранення. Про це повідомив мер Олешок, саме у цьому місті сталася трагедія. Водій начеб-то не зупинив автівку на вимогу загарбників.
У самому ж Херсоні російські війська продовжують евакуацію місцевого населення на другий берег Дніпра. Західні аналітики припускають, що так росіяни маскують відведення своїх військ. Водночас, в американському інституті вивчення війни кажуть - ворог укріплює оборону і готується до битви за Херсон. Докладніше розкаже Ярина Марків.
Вішаємо жовто-блакитний стяг, слава Україні!
На тлі успішних дій ЗСУ на Херсонському напрямку, а там наші війська звільнили вже десятки населених пунктів, в рядах колаборантів сумбур.
Ситуация сохраняется стабильной. Мы постоянно отражаем атаки укрнацистов. Все будет хорошо. Без паники.
Максимально быстрая евакуациия!
Спочатку загарбники почали "евакуйовувати" з Херсонщини свої так звані "держустанови" та їх працівників у Крим. Далі з'явилась інформація, що співробітники ФСБ та Росгвардії перевдягаються й залишають правобережну частину області. А кілька днів тому окупаційна влада Херсонщини повідомила про примусову "евакуацію" на лівий берег Дніпра і самих мешканців регіону.
Сейчас мы перевели уже практически весь аппарат военной администрации на левый берег.
Людей почали залякувати листівками й смс-повідомленнями - із закликом "евакуюватися через загрозу обстрілу. А в обласному центрі - окупанти оголосили набір до "тероборони міста". То що відбувається у Херсоні зараз?
Нам бы для начала закрепиться в Артемовске и не потреять хотя бы Херсон.
Росіяни здають позиції? Чи навмисно створюють таку ілюзію?
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
Окупант думає, хоче, щоб ми думали, що він втікає і втікає досить масштабно, інтенсивно. Вони крім того всього вже почали на Лівобережжі Херсонщини укріплювати лінію берега. Створювати там оборонні рубежі. Це з одного боку свідчить про те, що вони готуються до оборони. І до того, що українські війська можуть зайти в найближчій перспективі та взяти Херсон. З іншого боку вони залишають плацдарми для відступу своїх сил і так само для можливості для перекидання додаткових військ.
Володимир Молчанов, політолог, експерт Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень:
На правому березі так само не підтверджуються жодним чином повідомлення про відхід російських військ із певних локацій. Вони продовжують навозити на правий берег свої резерви й підкріплення - це стосується не тільки новомобілізованих, але також і кадрових, які знаходилися в Мелітополі або північному Криму.
Тобто, на лівобережжя Дніпра росіяни вивезли частину угруповань, які втратили боєздатність. Натомість намагалися перекинути підкріплення свіжомобілізованих, зокрема через нещодавно підірваний Антонівський міст. Наразі ж у Херсоні, повідомляє Генштаб, окупанти готуються до вуличних боїв і відрізають місто від зв'язку.
Тарас Загородній, політолог, управляючий партнер Національної антикризової групи:
Вони готуються до боїв у місті й тому вони не хочуть, щоб населення, яке там залишилось передавало розташування військ, допомагало якось українській армії.
Щоб помістити українців, які там живуть у інформаційний вакуум.
І створити у місті гуманітарну катастрофу. Бо виїжджаючи з Херсона, росіяни ще й розкрадають усе: від техніки - до ліків і продовольства.
Володимир Молчанов, політолог, експерт Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень:
Більш того організовують знищення того, що не можуть винести. Тобто фактично йде знищення будь-якої соціальної, транспортної, логістичної інфраструктури. Знищення товарних залишків і вивезення всього, чого тільки можна вивести.
Натомість евакуйовані на Лівий берег жителі - яскрава картинка для пропагандистських ЗМІ.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
Це робиться для того, щоб продемонструвати та підтримувати ось цю інформаційну пропагандистську версію про те що, мовляв, Україна готує якісь там жорстокі небезпечні плани з деокупації Херсону.
Зокрема, командувач армією окупантів в Україні - сєргєй суровікін заявив про нібито підготовку Україною ударів по дамбі Каховської ГЕС. Яку замінували самі ж росіяни:
Тарас Загородній, політолог, керуючий партнер Національної антикризової групи:
Частину дамби я думаю вони підірвуть для того, щоб звинуватити українців. Вони підуть на це, але не зможуть її сильно підірвати там дуже велику кількість вибухівки потрібно.
А в ЗСУ на підрив нема ні змоги, ні ресурсу - артилерією, "Хаймарсами" чи авіацією - це зробити неможливо. Тож як свідчить практика - про що "попереджають" окупанти, те саме вони й роблять.
Не исключаю принятия самых непростых решений.
Українські ж експерти та розвідники, прогнозують:
Дійсно, до кінця року правобережжя Херсонщини може бути звільнено українськими військами, що і буде зроблено.
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Іноді їм доводиться ще й ставати психологами для людей, які бачили злочини російських окупантів.
На правобережжі Херсонщини росіяни вимкнули світло і зв'язок, щоб місцеві не могли передавати нашим оборонцям інформацію про переміщення окупантів. Втім, це не завадило нашим бійцям завдати чергового болючого удару.
Наступного тижня українська війська можуть звільнити Херсон від окупантів
На Луганщині окупанти намагаються втримати Сватове і Кремінну. І бояться - що не зможуть. Збройні Сили проводять надскладні й вкрай динамічні операції.
Кремінна та Сватове. Там рашисти хочуть стримати наступи наших захисників. Та у власну вдачу, певне, не вірять і самі.