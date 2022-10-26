Окупанти на Херсонщині розстріляли авто з дітьми. Загинув 14-річний хлопчик та його батько. До лікарні ушпиталили також п'ятирічну дівчинку, вона отримала осколкове поранення. Про це повідомив мер Олешок, саме у цьому місті сталася трагедія. Водій начеб-то не зупинив автівку на вимогу загарбників.

У самому ж Херсоні російські війська продовжують евакуацію місцевого населення на другий берег Дніпра. Західні аналітики припускають, що так росіяни маскують відведення своїх військ. Водночас, в американському інституті вивчення війни кажуть - ворог укріплює оборону і готується до битви за Херсон. Докладніше розкаже Ярина Марків.

Вішаємо жовто-блакитний стяг, слава Україні!

На тлі успішних дій ЗСУ на Херсонському напрямку, а там наші війська звільнили вже десятки населених пунктів, в рядах колаборантів сумбур.

Ситуация сохраняется стабильной. Мы постоянно отражаем атаки укрнацистов. Все будет хорошо. Без паники.

Максимально быстрая евакуациия!

Спочатку загарбники почали "евакуйовувати" з Херсонщини свої так звані "держустанови" та їх працівників у Крим. Далі з'явилась інформація, що співробітники ФСБ та Росгвардії перевдягаються й залишають правобережну частину області. А кілька днів тому окупаційна влада Херсонщини повідомила про примусову "евакуацію" на лівий берег Дніпра і самих мешканців регіону.

Сейчас мы перевели уже практически весь аппарат военной администрации на левый берег.

Людей почали залякувати листівками й смс-повідомленнями - із закликом "евакуюватися через загрозу обстрілу. А в обласному центрі - окупанти оголосили набір до "тероборони міста". То що відбувається у Херсоні зараз?

Нам бы для начала закрепиться в Артемовске и не потреять хотя бы Херсон.

Росіяни здають позиції? Чи навмисно створюють таку ілюзію?

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Окупант думає, хоче, щоб ми думали, що він втікає і втікає досить масштабно, інтенсивно. Вони крім того всього вже почали на Лівобережжі Херсонщини укріплювати лінію берега. Створювати там оборонні рубежі. Це з одного боку свідчить про те, що вони готуються до оборони. І до того, що українські війська можуть зайти в найближчій перспективі та взяти Херсон. З іншого боку вони залишають плацдарми для відступу своїх сил і так само для можливості для перекидання додаткових військ.

Володимир Молчанов, політолог, експерт Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень:

На правому березі так само не підтверджуються жодним чином повідомлення про відхід російських військ із певних локацій. Вони продовжують навозити на правий берег свої резерви й підкріплення - це стосується не тільки новомобілізованих, але також і кадрових, які знаходилися в Мелітополі або північному Криму.

Тобто, на лівобережжя Дніпра росіяни вивезли частину угруповань, які втратили боєздатність. Натомість намагалися перекинути підкріплення свіжомобілізованих, зокрема через нещодавно підірваний Антонівський міст. Наразі ж у Херсоні, повідомляє Генштаб, окупанти готуються до вуличних боїв і відрізають місто від зв'язку.

Тарас Загородній, політолог, управляючий партнер Національної антикризової групи:

Вони готуються до боїв у місті й тому вони не хочуть, щоб населення, яке там залишилось передавало розташування військ, допомагало якось українській армії.

Щоб помістити українців, які там живуть у інформаційний вакуум.

І створити у місті гуманітарну катастрофу. Бо виїжджаючи з Херсона, росіяни ще й розкрадають усе: від техніки - до ліків і продовольства.

Володимир Молчанов, політолог, експерт Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень:

Більш того організовують знищення того, що не можуть винести. Тобто фактично йде знищення будь-якої соціальної, транспортної, логістичної інфраструктури. Знищення товарних залишків і вивезення всього, чого тільки можна вивести.

Натомість евакуйовані на Лівий берег жителі - яскрава картинка для пропагандистських ЗМІ.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Це робиться для того, щоб продемонструвати та підтримувати ось цю інформаційну пропагандистську версію про те що, мовляв, Україна готує якісь там жорстокі небезпечні плани з деокупації Херсону.

Зокрема, командувач армією окупантів в Україні - сєргєй суровікін заявив про нібито підготовку Україною ударів по дамбі Каховської ГЕС. Яку замінували самі ж росіяни:

Тарас Загородній, політолог, керуючий партнер Національної антикризової групи:

Частину дамби я думаю вони підірвуть для того, щоб звинуватити українців. Вони підуть на це, але не зможуть її сильно підірвати там дуже велику кількість вибухівки потрібно.

А в ЗСУ на підрив нема ні змоги, ні ресурсу - артилерією, "Хаймарсами" чи авіацією - це зробити неможливо. Тож як свідчить практика - про що "попереджають" окупанти, те саме вони й роблять.

Не исключаю принятия самых непростых решений.

Українські ж експерти та розвідники, прогнозують: