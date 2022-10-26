Перш за все - візьміть себе в руки, і вгамуйте паніку

Удари по житлових кварталах - ще один вид терору, до якого вдаються рашисти. Внаслідок обстрілів цілі будинки завалюються, як карткові. Від прямих влучань ворожих ракет споруди не витримують та ховають під завалами мирних людей.

То що ж робити, якщо у будинок влучила ракета чи інший снаряд - дивіться далі.

Інна Гогой, кореспондентка:

Якщо ваш будинок пошкоджено під час обстрілу і є загроза обвалу, не панікуйте і якомога швидше покиньте будівлю. Спускайтеся сходами, щоб не застрягти у ліфті. Якщо є можливість перекрийте газ та воду, прихопіть із собою документи, ліки та гроші. Повідомте про небезпеку сусідів. На вулиці відійдіть від будівлі на безпечну відстань.

Якщо ж ви не встигли залишити будинок, спробуйте знайти у ньому найбільш безпечне місце... Подалі від вікон.

Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру Гу ДСНС у Запорізькій обл.:

Найкраще - знаходьтесь в коридорі, або якщо двері відкриті, можна також перебувати у дверному пройомі. Поряд з предметами, які досить можуть витримати значне навантаження.

Якщо будівля все ж таки обвалилися і ви опинились у пастці, перш за все - візьміть себе в руки, і вгамуйте паніку. Спробуйте оцінити ситуацію та покличте на допомогу. Найкраще це робити у так звані хвилини тиші.

Іван Здоровець, волонтер:

Через деякий час ви почуєте хвилину тиші, вся рятувальна техніка замовкає, всі зберігають тишу і прислухаються де є поранені, де потрібно копати.

І саме в цей момент потрібно максимально здійняти шум.

Інна Гогой, кореспондентка:

Щоб не надихатися пилу чи диму старайтеся не кричати, радять волонтери. Привертайте до себе увагу стукаючи палицею чи шматком металу. Якщо є мобільний, спробуйте додзвонитись в екстрені служби або рідним. Покликати рятувальників можна й за допомогою спортивного свистка.

Якщо вас все ж не чують, спробуйте вибратися з-під завалів самотужки. Роздивіться навколо, зважте власні сили та стан. Не робіть зайвих різких рухів, щоб не порушити конструкції, на яких усе тримається.

Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру Гу ДСНС у Запорізькій обл.:

Треба оглянути себе, визначити небезпеки, які вам загрожують. Це може бути й подальше руйнування, можна спробувати його заблокувати за допомогою навіть тих уламків, які знаходяться навколо вас, повставляти їх в щілини якісь.

У разі задимлення затуліть ніс та рот. Спробуйте поворушити ногами та руками, подивіться чи не маєте травми або кровотечі. За можливості надайте першу допомогу собі чи тим, хто поруч.

Якщо я відчуваю, що можу втратити свідомість, мені потрібно зайняти позу на боку, так зване "безпечне положення" і в такій позі чекати на рятувальників, щоб попередити западіння язика.

Якщо ви вибралися з пастки, не кидайтеся одразу витягати інших. Адже можете просто не розрахувати власні сили й зашкодити собі та потерпілому. Передусім - обов'язково повідомте рятувальникам, що під завалами ще є люди.