Донеччину ворог накриє безперервним вогнем. Від ракетних, авіаційних та артилерійських атак напередодні постраждали щонайменше зо два десятка населених пунктів. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Атаки відбивають підрозділи Сил оборони України.

Так на Луганщині - в Новоіванівці - наші бійці знищили ворожий склад з боєприпасами. А у Сватовому підірвали п'ять вантажівок з боєкомплектом противника. Наші кореспонденти зібрали останні новини зі східного фронту.

Близько 30 ударів по Донеччині. Саме стільки прильотів задокументували правоохоронці. Впродовж доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Російські терористи вели вогонь з артилерії, "Градів" та "Ураганів", зруйнувавши та пошкодивши більше десяти цивільних об'єктів - будинки, приміщення коксохімзаводу, господарчі споруди та коледж у Дружківці.

На жаль, є поранені і загиблі. У Бахмуті від скалкових уражень загинуло подружжя. Чоловік та вагітна жінка приїхали на похорон до родича, а натомість знайшли власну смерть. Сиротою залишився 8-річний Богдан.

Богдан - житель Бахмута:

Мама сказала: побудь у тети Наташи. И это, я заснул. Это еще вечером сталось, когда их убило осколками. - Кого убило осколками? - Моих маму и папу.

Тіла подружжя тривали час так і лежали на вулиці, бо забрати під ворожими обстрілами було неможливо, не виходило. Коли Богдана почув страшну звістку, втік на місце смерті батьків.

Олександра Гаврилко - керівник відділу комунікації ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Дізнавшись, що тато та вагітна мама загинули, - жінка була на 7 місяці вагітності, - Богдан втік від сусідки, схопив велосипед та поїхав на те саме місце. Правоохоронці розшукали осиротілу дитину, допомогли зібрати речі, вивезти з небезпечного району та нагодували хлопчика. Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постіний помічник з Бахмута - такса Рем.

Богдана забрала до себе рідна тітка. За скалічені долі українців ворог має відповісти - переконують своїми діями оборонці.

Наші захисники тримають позиції на Донбасі і готові просуватися далі. Як добрі господарі, незваним гостям приготували особливе частування.

На Луганщині в Новоіванівці добряче почастували кадирівців, там злетів у повітря склад боєприпасів.

У Генштабі повідомляють: точковими ударами артилерії у Сватовому знищено з десяток окупантів та 5 вантажівок з боєкоплектом. Не щастить і тим оркам, які приїхали з російських буцегарень. Їм обіцяли волю, екіпірування і навіть гроші. Та реальність інша.

- Сколько срок мотал? - 5 лет. Национальная гвардия Украины здеся ху..ит. Ребята, не ехайте сюда, не верьте вы Пригожину! Будет приезжать, обманывает он - деньги он не платит никакие. Он все врет! Ничего хорошего здесь нет.

Військові та правоохоронці просять усіх мешканців населених пунктів Донбасу, де ведуться запеклі бої, евакуюватися. Сили оборони налаштовані якнайшвидше спровадити росіян додому.

Щодня наші військові роблять, здається, неможливе. І далі - буде.

Орест - командир взводу піхоти: