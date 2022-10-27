Як шану та вдячність батькові Адам і отримав у подарунок однокімнатну квартиру.

Сину загиблого героя зі Львівщини Романа Гаврилюка одна з будівельних компаній подарувала квартиру. Батько 8-річного Адама, коли почалася війна, працював у Німеччині. Проте залишатися осторонь не зміг, повернувся на Батьківщину та пішов до військкомату. Далі воював в складі 103 бригади тероборони. І трагічно загинув на Луганщині. Вікторія Балицька докладніше далі.

Восьмирічний Адам із матірʼю піднімаються сходами. Одна з квартир у новобудові відтепер належить синові бійця Романа Гаврилюка.

Тримай ключі, будуй своє майбутнє, памʼятай за батька. - Дякую. Я дуже пишаюсь своїм татом.

Батько Адама - 47-річний Роман служив у 103 бригаді тероборони і загинув у червні на Луганщині.

Анатолій Білевич, побратим загиблого:

Це сталося біля Сіверодонецьку, вони стояли на Сіверському Донці, якраз на переправі і прилетів, прилетіла міна. Яка попала. Роман був один з перших, який пішов цим добровольцем. Він пішов в Луганську ТРО, які були в той момент на самому нулі.

Адам точно знає, що батько - герой, який віддав життя за Україну. Про те, як Роман став воїном, - розповідає його побратим. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік працював у Німеччині, але не зміг залишатися осторонь і відразу повернувся в Україну.

Анатолій Білевич, побратим загиблого:

Тільки приїхавши з Німеччини, він заїхав додому, кинув сумку і сказав "везіть мене на воєнкомат, я їду з вами". Це добра душа. Він завжди хотів всім помогти. Дуже переживав за Україну. Ну, розумієте самі, якщо людина приїжджає з Німеччини, там де все спокійно, все добре і хоче захистити, це дуже патріотична людина.

Як шану та вдячність батькові Адам і отримав у подарунок однокімнатну квартиру.

Андрій Кучма, засновник будівельної компанії:

Бізнес має бути соціально відповідальний. А тим більше, у військовий час. Ну всім військовим ми також допомагаємо, але вони ж мають бути і впевнені, що їхні сім'ї, ну, не будуть скажем, залишені без уваги.

Хлопчик оглядає нове житло. Краєвид із вікна - йому довподоби. Адам уявляє майбутній інтерʼєр.

Ліжко десь тут, воно тут буде стояти, біля нього буде шкафчик стояти, от такий маленький. А десь тут вже буде більший. Наприклад, тут картини будуть якісь.

А першою у нову оселю Адам планує впустити свою кицьку.

Я би взяв, в нашому домі є Жужа чорна кицька, я би її сюди заніс.

Втім, зробить це вже після ремонту.