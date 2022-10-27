росія заблокувала дорогу суднам з українським зерном у Босфорі. Від середини жовтня з Мармурового моря не можуть вийти понад півтори сотні кораблів. В міністерстві закордонних справ кажуть, країна-агресорка свідомо гальмує перевірки, хоча формально сама процедура займає не більше години.

Зірвати "Зернову угоду" росія остаточно спробує у листопаді. Оскільки 22-го числа спливає термін дії документів. Чинна угода була укладена терміном на 120 днів. І тепер у москві вимагають її перегляду. Про ризики розкаже Анна Басова.

Це околиці міста Горакхпур на півночі Індії. Зазвичай у цю пору люди збирають урожай літніх культур - рису, бавовни, сої та овочів. Але цього року на мільйони фермерів чекає розчарування. За неповний місяць лише в північному регіоні випало втричі більше опадів, ніж зазвичай.

Чандерашекхар Ядав, фермер:

Посіви були майже готові, ми ось-ось мали збирати врожай. Деякі ще мали дозріти. Та дощі змили все. Ми залишилися без зерна.

У зоні найбільшого ризику - бідні верстви населення. За останніми даними, лише у вересні ціни підскочили на 8%. І це не кінець, кажуть економісти. Адже дорожчає все, а надто - пальне та продовольство.

Рам Крішна Вішвас, місцевий житель:

Ціни на товари змінюються чи не щодня! Тим, кому бракує грошей, радять їсти овочі. Але ж і овочі також подорожчали!

Дороге продовольство - не новина для світових ринків. Та на осінню пору споживачі покладали особливі надії - під час збору врожаю ціни дещо падають. Цього ж року ні - адже врожаю практично немає. У вересні Індія - один із найбільших експортерів рису - запровадила 20-відсоткове мито на експорт культури. Передусім, щоб убезпечити від дефіциту себе.

І це вже відчули на собі за тисячі кілометрів - на заході Африки.

Ава Ньянг:

Ми молимо бога, щоб у нас не закінчилася їжа. Сенегал - мусульманська країна, в нас сильні релігійні лідери. Я дуже в них вірю.

Доля цієї жінки та мільйонів її співвітчизників зосереджена тут, у Босфорській протоці. На вихід із акваторії чекають 165-ть суден із українським зерном.

Володимир Зеленський, президент України:

Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що росія свідомо затримує проходження кораблів. За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько 3-х мільйонів тонн продовольства. А це річний обсяг споживання для 10-ти мільйонів людей.

Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш - ось неповний перелік країн, які вже недоотримали українське збіжжя. Щоправда, у росії традиційно - свої аргументи.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

На беднейшие страны приходится лишь малая доля украинского зерна, которое выходит из портов в Чёрном море. Более половины украинского зерна идёт в страны Евросоюза.

Саме росія винна у затримках експорту, переконані в українському МЗС. А саме, її представники у Спільному координаційному центрі в Стамбулі. Адже у формальній процедурі перевірки судна та його вантажу жодних перепон немає - про це розповідають інспектори на місці.

Удані Перера, інспектор ООН:

Ми оглядаємо палуби, житлові приміщення, цистерни - головне, щоб на облавку не було стороннього вантажу.Тривалість залежить від розміру судна та чисельності екіпажу. Зазвичай це година, максимум - півтори.

Найпростіше, що можна зробити - збільшити кількість інспекторів, вважають в МЗС. З відповідною пропозицією вже звернулися до Секретаріату координаційного центру. Та це не вирішить питання, переконані дипломати. Адже корінь проблеми - в небажанні росії співпрацювати. Та прагненні москви якомога більше зашкодити Україні і світу.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Продовольча криза безпосередньо впливає на Європу, провокує потужні міграційні потоки, з якими зіштовхуються країни ЄС. Україна може цьому завадити.

А ще цьому можуть завадити безпосередні споживачі - тобто країни Азії та Африки. Які, наголосили у Києві, не повинні ставати жертвами політичних амбіцій кремля. Україна вже закликала тамтешню владу натиснути на росію зі свого боку.

Нагадаємо: проблема експорту продовольства виникла навесні, коли ворог заблокував українські порти. Питання частково розв'язали лише всередині літа. 22-го липня Україна та росія за посередництва Туреччини й ООН підписали кілька угод. Які зрештою дозволили екпорт зерна. Термін дії документів спливає у листопаді. Замість автоматичного продовження росія наполягає щонайменше на перегляді - та висуває нові вимоги. А ще погрожує взагалі вийти з договору, якщо ООН почне розслідування щодо обстрілу українських міст іранськими безпілотниками.