Три загрози від Росії. У Сполучених Штатах обговорюють ймовірність використання москвою "брудної бомби", можливість ядерного удару, і новий виклик, який виник тільки зараз - щодо атак росії по цивільних супутниках.

Про що мова? І наскільки це все серйозно? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розкаже докладніше.

Загрози - відомі, реакція - залежатиме від обставин. Такий висновок можна зробити зі слів Державного секретаря США Тоні Блінкена. Головний дипломат США дав інтерв'ю агентству "Блумберг", в якому дуже детально все розповів.

Блінкен пояснює, що американська Адміністрація станом на зараз не бачить причин змінювати рівень готовності своїх стратегічних сил через дії росії. Водночас, висловлювання москви щодо ядерної зброї викликають стурбованість, - каже Блінкен. Далі - цитата. "Ми прямо і недвозначно сказали росіянам, президенту путіну про те, якими будуть наслідки в разі застосування будь-якого ядерного заряду", - пояснив держсекретар.

Блінкен також переконаний, що заяви росією про можливість використання Україною "брудної бомби" є "повною фабрикацією". За словами держсекретаря, кремль вже раніше "звинувачував інших у тому, що вона сама робила чи думала зробити". Але знову ж таки, жодних ознак до приготування Росії до такого плану - штати не бачать.

Ну і дані про нову загрозу з'явилися зараз. Причому те, про що писала преса - офіційно підтвердив представник москви. Заявивши в ООН, що американські супутники… можуть стати цілями для російських ударів, якщо їх застосовуватимуть під час війни в Україні. Я сперше не повірив - думав, чесно кажучи, що фейк.

Подивився кілька джерел. З'ясувалося - високопосадовець Російського МЗС, Костянтин Воронцов, виступаючи на засіданні Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН якраз окреслив такі плани кремля. Сказав - Штати залучають цивільні космічні об'єкти, зокрема комерційні супутники, для допомоги Україні. Ну і от - процитую – "ця інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь".

Погодьтеся, досить відверто - та ще і в ООН. З того, що я неофіційно чую від дипломатичних джерел, росія дійсно дуже серйозно занепокоєна, що інформацію про переміщення її військ, про її позиції, по яких наносяться точкові удари "Хаймарсами", ЗСУ отримують з величезної кількості комерційних супутників. Візьміть той же "Максар" - його знімки максимально високої якості.

Пентагон навіть включив до одного з нещодавніх пакетів допомоги цільові кошти, щоб і далі проплачувати для України доступ до цієї інформації. Це викликало стурбованість москви, а тепер дійшло і до відкритої погрози. У Штатах вважають, що це - серйозно; бо нікому ще не приходило в голову "глушити" чи атакувати супутники, тож космічна галузь може бути до такого не готовою.

Як була не зовсім готовою, коли російські хакери (і спецслужби США переконані, що робилося це ща вказівкою влади чи військових) нещодавно намагалися зламати супутники, що підтримують систему глобальної навігації, систему GPS. Намагадися зрозуміти, чи можна "збивати"геолокацію американських ракет, що використовуються на Донбасі і орієнтуються по GPS...

Як натякає американська преса - начебто були завуальовані погрози Ілону Маску, супутники якого надають Україні захищений Інтернет. Ну і от зараз - новий етап, погрози щодо "космічного флоту", який веде спостереження за об'єктами на Землі. І, схоже, доведеться і щодо цієї загрози шукати рішення, і робити це безвідкладно.