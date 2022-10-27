Армії дронів активно зараз допомагають жителі прифронтового Харкова, які пережили всі жахи ворожих бомбардувань. Люди за власної ініціативи збирають гроші на безпілотники для наших бійців. Чи все їм вдається? І які бойові дрони вже купили? Дивіться в сюжеті Світлани Шекери.

Бійці виставляють на загальний огляд три великі дрони. Їх називають "Кажани". Вони - значно більші за ті, що на фронті називають "очі військових". Ці "пташки" - можуть нести під винтами і скидати на ворога боєзаряди.

Анатолій Сидоренко, командир ССО "Азов Харків":

Все, що завгодно можна. (А до прикладу?) - Міна 82-га. Практика показує, що чим більше він може підняти на собі, чим дальше він може віднести, тим більше він ефективний. Тому цей, я вважаю, буде дуже ефективним в нашій роботі.

Такий дрон може протриматися в повітрі на своїх акумуляторах до 30-ти хвилин і нести на собі 20 кілограмів боєприпасів. Відлітає - на 5-6 кілометрів, у ворожі тили. І допомагає відпрацьовувати там, куди не дістане артилерія.

Позивний "Зевс", боєць ССО "Азов":

Раніше була дуже велика проблема, ми бачили цілі деякі, але в той момент не могла по ним працювати артилерія. Зараз вже буде можливість донести якусь вибухівку до противника. + Не задіюючи артилерію. Це, по-перше, буде швидше. Швидше буде час між знайдення цілі та її враженням. Також використання дронів, воно дешевше, ніж використання артилерії.

Виготовляють такі дрони в Україні. Вартість цих трьох "Кажанів" - більше ніж півтора мільйони гривень. Кошти зібрали самі харків'яни, підписники місцевих телеграм-каналів. Кожен перераховував скільки міг. Щоб захистити своє багатостраждальне місто. Вже завтра "Кажани" відправлять на передову.