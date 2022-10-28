Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про загибель 23 та поранення 58 чеченських бійців у Херсонській області внаслідок артилерійського обстрілу.

Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжёлые травмы.

25 жовтня народний депутат від Херсонщини Сергій Хлань повідомив, що внаслідок удару ЗСУ по базі чеченського полку в Херсонській області були вбиті понад 40 бійців і майже 200 отримали поранення.

Генштаб ЗСУ уточнив, що удару було завдано по школі в селі Каїри, у результаті чого було ліквідовано "до 30 осіб". До повідомлення Кадирова, російська сторона повідомлення про загибель бійців з Чечні на Херсонщині не коментувала.

Нагадаємо раніше Кадиров заявляв, що у Чечні мобілізація проводитись не буде.