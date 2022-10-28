Кадиров визнав загибель 23 і поранення 58 чеченських бійців на Херсонщині [ Редагувати ]
Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про загибель 23 та поранення 58 чеченських бійців у Херсонській області внаслідок артилерійського обстрілу.
Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжёлые травмы.
25 жовтня народний депутат від Херсонщини Сергій Хлань повідомив, що внаслідок удару ЗСУ по базі чеченського полку в Херсонській області були вбиті понад 40 бійців і майже 200 отримали поранення.
Генштаб ЗСУ уточнив, що удару було завдано по школі в селі Каїри, у результаті чого було ліквідовано "до 30 осіб". До повідомлення Кадирова, російська сторона повідомлення про загибель бійців з Чечні на Херсонщині не коментувала.
Нагадаємо раніше Кадиров заявляв, що у Чечні мобілізація проводитись не буде.
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Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 25 жовтня повідомив, що удару було завдано по школі в селі Каїри, і в результаті було знищено "до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад 100 військовослужбовців противника"
Про це інформує оперативне командування "Південь". Водночас ситуація в області залишається вкрай напруженою та складною, - звітують в українській розвідці.
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