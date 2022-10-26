Внаслідок удару ЗСУ по базі чеченського полку в Херсонській області загинуло понад 40 кадирівців і майже 200 отримали поранення. Про це повідомив народний депутат з Херсонщини Сергій Хлань.

Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні 25 жовтня уточнив, що удару було завдано по школі в селі Каїри, і в результаті було знищено "до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад 100 військовослужбовців противника".

Чеченський опозиційний телеграм-канал 1ADAT стверджує, що під удар потрапили "кадировці" зі спецпідрозділу чеченської Росгвардії "Нефтеполк", загинули щонайменше сто людей.

У соцмережах з'явилося відео, яке зняли чеченці у зруйнованій будівлі одразу після удару.

Глава Чечні рамзан кадиров невдовзі після появи повідомлень про масову загибель чеченських бійців опублікував голосове повідомлення в Telegram.

Він заявив, що росія "слабко відповідає" на українські удари і що "якщо прилетів снаряд у наш бік, наш регіон - треба стерти з землі [українські] міста". Він назвав війну з Україною "джихадом", однак нічого не сказав про загибель своїх співвітчизників.

Нагадаємо раніше кадиров заявляв, що у Чечні мобілізація проводитись не буде.