У Чечні мобілізація проводитись не буде - Кадиров [ Редагувати ]
Глава Чечні Рамзан Кадиров на нараді з оперативним штабом з проведення "спецоперації" оголосив, що в республіці не буде проводитись мобілізація. Сюжет з цим виступом Кадирова показали у вечірньому випуску новин ЧДТРК "Грозний" 22 вересня, повідомляють "Кавказ.Реалії".
За словами Кадирова, з початку вторгнення в Україну участь у бойових діях взяли 20 тисяч чеченців, тому Чечня вже "перевиконала спущений план на 254%". Що це за план він не уточнив.
Глава республіки також розповів про антивоєнний мітинг, який намагалися провести 21 вересня жінки у Грозному. Кадиров стверджує, що родичів майже 40 жінок, які мітингували, вже мобілізували та відправили в Україну. Він пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їхніх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть "на передову".
Нагадаємо, 22 вересня у Дагестані противники "могілізації" перекрили федеральну трасу.
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