Чергову групу супутників Starlink вивели на орбіту [ Редагувати ]
Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила чергову групу супутників Starlink у космос. Про це повідомляє пресслужба компанії.
На орбіту вдалося вивести 53 апарати. Запуск ракети-носія Falcon 9 стався з космодрому в Каліфорнії о 4:14 за місцевим часом.
Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You через дев'ять хвилин після запуску. Усі 53 супутники вивели на орбіту через 15,5 хвилин.
Зазначається, що загалом компанія SpaceX запустила в космос понад 3500 супутників. Лише у 2022 році SpaceX виконала 49 орбітальних місій.
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