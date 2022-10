Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила чергову групу супутників Starlink у космос. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На орбіту вдалося вивести 53 апарати. Запуск ракети-носія Falcon 9 стався з космодрому в Каліфорнії о 4:14 за місцевим часом.

Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You через дев'ять хвилин після запуску. Усі 53 супутники вивели на орбіту через 15,5 хвилин.

Зазначається, що загалом компанія SpaceX запустила в космос понад 3500 супутників. Лише у 2022 році SpaceX виконала 49 орбітальних місій.