Помер один з засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс [ Редагувати ]
Американський музикант Джеррі Лі Льюїс, який вважається одним із засновників рок-н-ролу, помер у віці 87 років.
Музикант помер удома в Мемфісі, штат Теннессі, у п'ятницю, повідомляє Associated Press з посиланням на пресреліз представника Джеррі Лі Льюїса.
Джеррі Лі Льюїс
Серед відомих хітів співака - Crazy Arms (1956), Whole Lotta Shakin Goin On (1957), а також Great Balls of Fire (1957).
Джеррі Лі Льюїс став одним із десяти перших членів створеного у 1986 році Залу слави рок-н-ролу.
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