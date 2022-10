Kalush Orchestra у дуеті з The Rasmus випустили кавер на пісню "In The Shadows Of Ukraine" (відео)

Переможці Євробачення-2022, український гурт Kalush Orchestra випустили дуетний трек з культовим рок-гуртом The Rasmus - кавер на відому пісню "In The Shadows Of Ukraine" у новому "українізованому" аранжуванні