У віці 80 років помер Франко Гатті, колишній учасник італійського гурту Ricchi e Poveri. Музикант помер у Генуї, повідомляє газета La Repubblica, інші подробиці не наводяться.

Гатті був учасником групи у 1967-2016 роках. Також виступав у її складі у 2020-2021 роках.

Ricchi e Poveri - італійський колектив, який набрав найбільшої популярності в 1970-80-х роках і випустив 18 студійних альбомів. Їхня найвідоміша пісня - "Mamma Maria". Зараз у складі групи виступають Анджело Сотджу та Анджела Брамбаті.