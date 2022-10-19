Помер екс-музикант італійської групи Ricchi e Poveri, яка випустила хіт "Mamma Maria" [ Редагувати ]
У віці 80 років помер Франко Гатті, колишній учасник італійського гурту Ricchi e Poveri. Музикант помер у Генуї, повідомляє газета La Repubblica, інші подробиці не наводяться.
Гатті був учасником групи у 1967-2016 роках. Також виступав у її складі у 2020-2021 роках.
Ricchi e Poveri - італійський колектив, який набрав найбільшої популярності в 1970-80-х роках і випустив 18 студійних альбомів. Їхня найвідоміша пісня - "Mamma Maria". Зараз у складі групи виступають Анджело Сотджу та Анджела Брамбаті.
по темі
Реп-зірка 90-х Coolio помер у туалеті будинку свого друга у Лос-Анджелесі. Поліція при обшуку не знайшла наркотиків у будинку. Причини смерті репера ще з'ясовуються, однак найвірогідніше, у нього зупинилося серце
Учасники найпопулярнішого k-pop-гурту в світі, BTS, найближчим часом вирушать до армії. Возз'єднання гурту планується приблизно у 2025 році після того, як усі музиканти завершать службу. У Південній Кореї всі придатні до військової служби молоді люди мають проходити її у віці від 18 до 30 років. Сама служба триває від 18 до 21 місяця
Шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) помер в одному з госпіталів (Forth Valley Royal Hospital) шотландського міста
З ефіру російських радіостанцій прибрали пісні народної артистки СРСР Алли Пугачової. На "Русском радио" заявили, що співачка не має нових композицій, "які б відповідали актуальним запитам аудиторії"
До списку санкцій, який Рада національної безпеки та оборони схвалила 30 вересня, потрапили чотири артистки-громадянки України, які мешкають у Росії: Анна Седокова, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій та Ані Лорак
Радянська і російська співачка Алла Пугачова після від'їзду з дітьми з росії опублікувала в Instagram пост, де різко відповіла своїм критикам. Кому саме Пугачова адресувала свої слова, з повідомлення незрозуміло. Наприкінці вересня 73-річна Алла Пугачова, яка у серпні повернулася до росії, знову виїхала з країни