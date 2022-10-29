Росія зруйнувала близько трьох десятків нафтобаз в Україні, завдавши втрат на сотні мільярдів гривень. У Держекоінспекції створили оперативний штаб, який інспектує та аналізує наслідки таких влучань.

Фахівці служби відвідали Дніпропетровщину. За їхніми підрахунками, лише через ракетний удар по нафтобазі Кривого Рогу збитки сягають 117 мільйонів гривень. Та крім фінансових, Україна зазнає і неабияких екологічних втрат. Подробиці далі.

На початку вересня армія агресора завдала чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини - влучили по одній з нафтобаз Криворізького району. Дві доби рятувальники боролися із вогнем. Знищено чотири цистерни, а це майже чотири тисячі кубометрів палива - попередні збитки сягають ста двадцяти мільйонів гривень. Завдано шкоди й екології.

Сергій Сологуб, начальник екологічної інспекції Придніпровського округу:

Внаслідок витоку і забруднення землі та ґрунтів, засмічення було нараховано сім мільйонів по одній методиці, по другій нараховано п'ять мільйонів. Всі матеріали передані в правоохоронні органи.

На місці ракетного удару працює комісія. Оцінює масштаби руйнувань та наслідки. Проте поки їхні висновки будуть проміжні, адже обстежити усю територію Криворізького району на сьогодні неможливо! Дуже близько лінія фронту.

Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Дуже багато ще забруднено вибухонебезпечними предметами. Підрахувати важко, але збитки колосальні, тому що по всіх напрямках були завдані збитки - вода, повітря.

В Україні розроблено три методики як розраховувати завдану шкоду від ракетних ударів по критичній інфраструктурі, ще чотири на стадії затвердження. Російські війська зруйнували понад три десятки нафтобаз і лише за приблизними підрахунками збитки сягають трильйона гривень і це без урахування збитків, які рф завдала на тимчасово окупованих територіях.

Ігор Зубович, т.в.о. голови Держекоінспекції України:

Набагато більше зафіксовано випадків, але по зрозумілим причинам ми їх не афішуємо доки в нас не буде дозволу від правоохоронних органів від міністерства оборони, тому що це можуть бути об'єкти критичної інфраструктури ну і взагалі ж ми розуміємо, що жоден документ, жоден факт агресор не повинен дізнатися про нього. Тому є багато конференційної інформації, яка згодом буде суспільству відома, і всі будуть розуміти яку шкоду нам завдав наші погані сусіди.

Олена Криворучкіна, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики:

У Чорному морі пляма - дві тисячі квадратних кілометрів від того, що російська ракета потрапила у судно з нафтопродуктами. Тобто те, що буде відбуватися, відновлення довкілля десятиліттями - це однозначно, але ми вже зараз повинні думати над тим, як відновлювати довкілля.

Україна звернулась до ООН з ініціативою створення спеціалізованої моніторингової місії. Її висновки будуть додані до позовів у міжнародні судові інстанції.

Юрій Корявченков, член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури:

Для того, щоб також були нараховані збитки завдані цими діями рф.

Над вивченням екологічної ситуації після ракетних ударів по критичній інфраструктурі працюють майже 80 українських та світових науковців.