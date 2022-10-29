Наближення зими - це велика проблема для тих українців, які залишилися без даху над головою. Пережити зиму намагаються допомогти волонтери - будують тимчасове житло. Яна Танчак розповість про те, які будинки встановлюють постраждалим, та як волонтери знаходять для цього кошти.

Мощун - невеличке село під Києвом, що пережило понад місяць окупації. Тут немає жодного вцілілого подвір'я. Російські війська знищували все на своєму шляху.

Тетяна Аштаменко, жителька Мощуна:

Все було чорне, все поплавлено, дивани тоже. Вони всі, як тирса превратилися. - Кілька влучань було тут? - Да. Несколько ракет від градів були на другому поверсі, а стіни вони повністю одійшли, бачите.

Пані Тетяна показує, як живуть з чоловіком усі ці місяці.

Тетяна Аштаменко, жителька Мощуна:

Це в нас кухня, посуд, готуємо їсти на газовому балоні, слава богу такий виготовили зараз. Насос, у нас генератор єсть ми накачуємо воду в бутлі.

А сплять ось тут.

Тетяна Аштаменко, жителька Мощуна:

Ми зараз тут проживаємо - це ми построїли, за рік до війни почали будувати баньку, слава богу вона сохранілась. Ціле літо ми прожили тут і зараз продовжуємо жити - ну нічого там. Умов там зовсім немає - там лише дві кушетки.

Наближається зима, і це надскладне випробування. З житлом людям допомагають волонтери. На подвір'ї зводять такий тимчасовий будиночок.

Це Єврокурінь. Безкаркасний, екологічний, ергономічний, мов термос. Його тепло та довговічність забезпечує полістирол - розповідає Олексій Сатов. - розробник цього тимчасового житла.

Олексій Сатов, розробник "Єврокуреня", волонтер:

Складається така конструкція протягом трьох днів, з оздобленнями тиждень і через тиждень людина може повністю користуватися. В середині буде душ, туалет, умивальник, кухня, холодильник, стіл зі стульями, кровать, фактично все, що необхідно для життя.

Дозвільні документи не потрібні, фундамент під будинок - теж. А гарантія експлуатації - не менше 50 років. І головне - взимку тут має бути до 28 градусів - єврокурінь добре тримає тепло, каже Олексій.

Олексій Сатов:

Опалюватись будуть - тут питання, або звичайними методами - електричний конвектор, або якщо ми домовимося з донорами й вони нам погодять фінансування, є наша новітня розробка - це опалення саме склопакетами.

Єврокурінь, де житиме Любов, уже майже готовий.

Любов Мариношенко, жителька Мощуна:

Він, на мій погляд, буде дуже чудовий для нас. Це така в нас появиться радість в житті ось тут буде туалет з душем, тут буде кухонька і буде де відпочивать. Такий буде будиночок. Ми надіємося. Його називюать термокурінь, говорять що він буде дуже теплий, зберігає тепло. Надіємось, що нам тут буде добре.

Зараз подружжя мешкає у сусідки. Але щодня приходять до себе. Точніше - на руїни свого будинку. Відновити дім неможливо.

Любов Мариношенко, жителька Мощуна:

Ми напередодні зробили тільки ремонт, першого поверху. В нас були дуже красиві сходи на другий поверх, дерев'яна була така гарна підлога. Ось тут у нас була кухня, напередодні ми десь розпочали ремонт і зробила кухню своєї мрії. Все було так, як я мріяла все життя про таку кухню, вона була така простора, вона була така світла. Вона була вся дуже красива.

Нині Людмила з нетерпінням чекає на тимчасове житло. Щоб зводити єврокурені, потрібні кошти. Один квадратний метр з оздобленням вартує 400 євро. Гроші на оселі для постраждалих жителів Мощуна знаходить Ірина. Вона кілька років мешкає на дві країни - Україну та Німеччину. І саме в Німеччині дівчина збирає допомогу.

Ірина Збишко, представниця німецького благодійного фонду "Ukraine help now":

Німецьке суспільство дуже солідарне з Україною і кошти, на які ми будуємо ці будиночки, вони надходять саме від громадян Німеччини, які донатять, знають історію співпереживають. У нас є чимало історій де дітки приносять свої донати, які жертвують своїми обідами, але перекидають 20-30 євро. Я показую ролики, ролики реально що відбувається тут звичайно. Я сьогодні вперше приїхала у Мощун і я сповнена емоціями жалю, смутку, відчуття горя. З екранів телебачення це дуже важко передати - розмовляю спілкуюся, їжджу, розмовляю з різними фондами і от "Юкрейн нау" Віктор Освальд, він перший відкликнувся на прохання.

У Мощуні ще влітку поставили один такий будинок. Зараз монтують ще п'ять. А в планах - розповідає Ірина - звести 10 тимчасових осель, щоб люди могли пережили зиму. Також волонтери допомагають українським лікарням та військовим шпиталям медичним обладнанням і ліками.