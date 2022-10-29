"Укренерго" зранку в суботу, 29 жовтня, не вводило аварійні відключення електроенергії, але закликає українців скоротити споживання струму ввечері. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Сьогодні вранці Диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів. В цьому не було необхідності. Тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні.

Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п’ятницю, а його верхня точка - трохи пізніше, що уповільнило зріст споживання.

Ці дві речі разом запобігли загрозі перевантаження мереж і допомогли збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів.

На вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів, і багато людей загалом починає користуватися електрочайниками та плитами пізніше, ніж в робочій день. Це реальний показник того, як споживачі самі знижують споживання електроенергії.

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Втім, попереду вечірній пік споживання, під час якого у разі необхідності можуть бути застосовані обмеження. Адже ввечері, повертаючись додому, ми вмикаємо світло та різні електроприлади, збільшуючи навантаження на мережі більше ніж в ранковий час.

Тому закликаємо всіх свідомо зменшити користування потужними електроприладами особливо ввечері з 17:00 до 23:00. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. Так ви допоможете енергетикам забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що у Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.

З 31 жовтня в Україні замість аварійних графіків відключення світла вводитимуться погодинні, тобто планові графіки.