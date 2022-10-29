У Рівненській області скасовують анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії. Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

Нам вдалося стабілізувати енергетичні системи Рівненщини. Це означає, що анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії - відміняються. Рівнеобленерго подаватиме її населенню без обмежень.

Безперервне постачання електроенергії відбуватиметься в тестовому режимі впродовж двох днів. Після чого влада проаналізує, чи вдається забезпечити стабільне енергопостачання надалі. В тому числі в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн навчання.

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Очільник Рівненщини попередив, що можливість незапланованих аварійних відключень зберігається. І закликав до ощадливого енергоспоживання.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що у Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.

З 31 жовтня в Україні замість аварійних графіків відключення світла вводитимуться погодинні, тобто планові графіки.