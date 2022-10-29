Саммер Макінтош з Канади побила світовий рекорд у плаванні на короткій воді на дистанції 400 метрів кролем. 16-річна плавчиня подолала дистанцію за 3 хвилини 52,80 секунди на другому етапі Кубка світу в Торонто.

Макінтош побила рекорд Аріарне Тітмус із Австралії, яка тримала його з грудня 2018 року (3 хвилини 53,92 секунди).

На другому етапі Кубка світу в Торонто друге місце посіла Кеті Ледекі зі США, яка поступилася переможниці 0,08 секунди - вона також перевершила показник Тітмус. На третьому місці - Шивон Бернадетт Хогі з Гонконгу (+5,70).

Саммер Макінтош - чемпіонка світу на короткій воді, дворазова переможниця у чемпіонаті світу у 50-метровому басейні. У 14 років вона посіла четверте місце в Олімпійських іграх Токіо.

Нагадаємо, кілька днів тому китаянка Лі Бінцзе у четвер побила світовий рекорд у плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів.