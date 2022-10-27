Китаянка Лі Бінцзе у четвер побила світовий рекорд у плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів. Її час у запливі на чемпіонаті Китаю становив 3 хвилини 51,30 секунди. Про це повідомляє swimswam.com.

Колишній світовий рекорд становив 3 хвилини 56,40 секунд, його встановила в травні 2022 року австралійська спортсменка Аріарне Тітмус.

До цього найкращий результат 20-річної китайської плавчині на цій дистанції становив 3 хвилини 55,83 секунди.

Лі Бінцзе є володаркою золотої медалі Олімпійських ігор у Токіо у жіночій естафеті 4х200 метрів вільним стилем. Крім того, на Олімпіаді вона виграла бронзову медаль у плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів.

Нагадаємо, у серпні румунський вундеркінд встановив новий світовий рекорд на стометрівці в басейні.