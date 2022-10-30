У вітчизняному МЗС закликали світ чинити тиск на росію, щоб та повернулася до угоди.

росія вийшла із "зернової угоди". За три тижні до завершення терміну дії документа країна-агресор образилася через так звані "масовані авіаційні й морські удари" по кораблях федерації, що начебто чергували в районі "зернового коридору" поблизу Севастополя.

Південне українське місто, окуповане росією 2014 року стало свідком феєричного шоу в небі та на воді. З подробицями чергової серії вибухів у Криму - Марина Біленька.

Замість будильника - звуки потужних вибухів. Так напередодні почався ранок у жителів тимчасово окупованого Севастополя.

Тамтешній гауляйтер михайло развожаєв одразу повідомив у соцмережах, що кораблі чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти. Робота ППО, нібито, тривала з 4-ї по 5-ту ранку.

Чорні стовпи густого диму виднілися в районі однієї з бухт. У місцевих пабліках почали заспокоювати севастопольців. Мовляв, тривають навчання. Пізніше навіть ось такий ролик опублікували. Разом з тим у мережі лунали й інші повідомлення.

Внаслідок вибухів начебто пошкоджені щонайменше три російські кораблі-носії ракет типу "Калібр". Зокрема й фрегат "Адмірал Макаров". Утім, ця інформація наразі не має жодного підтвердження. Ширяться ось такі кадри - ніби-то зафільмовані минулого ранку поблизу Севастополя. На відео зображене охоплене вогнем судно.

Далі - справжній блокбастер. Ймовірно, це зйомка з камери водяного безпілотника, що йде на великій швидкості прямо на корабель у відкритому морі. Вертольот відкриває вогонь - апарат змінює курс. Коли наближається до невеликого човна - запис обривається. Завершується відеоряд вибухом у морі.

Так званий губернатор Севастополя нарікає: такої атаки не бачив ніколи. 9 дронів і сім автономних морських безпілотних апаратів були начебто помічені біля берегів міста.

З міркувань безпеки влада перекрила рейд у бухті. Майже цілий день у місті не курсували пасажирські пороми й катери. Навіть на суші заблокували рух вулицями до причалів. А ще вирішили припинити загальнодоступні прямі трансляції з камер спостереження по місту, щоб зберегти у таємниці розташування севастопольської ППО. У цей час у москві вже шукали винних. У міноборони рф озвучили свою версію подій у чорноморських водах.

Ігор Конашенков, офіційний представник міноборони рф:

Киевским режимом проведена террористическая атака на корабле черноморского флота и гражданские судна, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Незначительные повреждения получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Назвали у москві ще одного причетного. Виявляється, що готувати напад українцям допомагали британські спеціалісти, які перебувають на Миколаївщині. Ці ж ефемерні британські фахівці, за словами конашенкова, не так давно підірвали газогони "Північний потік 1 і 2".

І цю тему росія, мовляв, планує винести на обговорення Радбезу ООН. У Великій Британії вже відреагували на ці закиди.

Міністерство оборони Великої Британії:

Щоб відволікти увагу від власних провальних дій під час незаконного вторгнення в Україну, російське міністерство оборони вдається до поширення хибних заяв епічних масштабів. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться в російському уряді, ніж про Захід.

На мить севастопольської "бавовни" у Чорному морі перебували 9 кораблів ворожого флоту. Зокрема, надводні та підводні ракетоносії. Україна офіційно не підтверджує їхнє ураження.

Також спростовує свою причетність до подій у Криму. На думку керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" - причиною вибухів могли стати невдалі запуски окупантами ракет ППО. Утім, найімовірнішою є версія банальної провокації. Адже саме після ранкових подій у Севастополі - росія заявила про вихід із "зернової угоди".

міністерство закордонних справ рф:

Через дії українських Збройних сил, якими керували британські фахівці, спрямовані, зокрема, проти російських суден, які забезпечують функціонування зазначеного гуманітарного коридору… російська сторона не може гарантувати безпеку цивільних суховантажів, які беруть участь у "чорноморській ініціативі", і зупиняє її реалізацію з сьогоднішнього дня на невизначений термін.

Утім, суботня провокація у Севастополі стала лише формальним приводом для ухвалення цього рішення. Насправді ж росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні - тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством.

Володимир Зеленський, президент України:

Від вересня й по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії.

Президент закликав міжнародну спільноту відреагувати. Зокрема наголосив, що рф треба виключити з "Великої двадцятки", саміт якої запланований на Балі в середині листопада.

Ключовий гість заходу - президент США вже прокоментував рішення рф.

Джо Байден, президент США:

Це просто обурює! Це посилить голод! У них немає причин це робити. Але вони завжди шукають якесь обґрунтування, щоб сказати, що причина, через яку вони роблять щось надмірне, у тому, що Захід змусив їх це зробити. І це просто нісенітниця! У тому, що вони роблять, немає нічого гідного. ООН домовилася про цю угоду - і крапка.

Водночас у вітчизняному МЗС закликали світ чинити тиск на росію, щоб та повернулася до угоди.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов'язань.

22 липня Україна, росія та Туреччина на переговорах у Стамбулі за посередництва ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Київ та москва не обмінювалися підписами на одному документі - адже угоди з росією не варті й паперу. Україна підписала окремий договір із Туреччиною та ООН та несе зобов'язання перед ними. Дзеркальну угоду підписала й рф.

В Організації об'єднаних націй наголошують, що "зернова угода" є життєво важливою. Після скандальних та необґрунтованих заяв рф - ООН продовжує діалог з кремлем у спробі вплинути на їхнє рішення.