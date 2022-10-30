Росіяни вивели свою техніку з аеродрому під Херсоном, але не послаблюють позиції в обласному центрі. Дії рашистів суперечать заявам їхніх пропагандистів про те, що армія рф нібито покидатиме Херсон. Більше того, поблизу міста окупанти готують позиції для оборони. Це інформація нашого Генштабу.

Загарбники продовжують так звану евакуацію мирного населення - силоміць виганяють з помешкань жителів Нової Каховки. Подробиці далі.

Вночі над Антонівським мостом знову забавовніла вибухова заграва. Ще кілька прильотів по пристріляних координатах.

Серіал про Чорнобаївку, можливо, добіг кінця. Принаймні, свіжі супутникові світлини свідчать, що техніки там немає.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Окупанти завжди використовували Чорнобаївку як логістичний хаб і завжди там була техніка окупантів. То на зараз сьогоднішні знімки показують, що там техніки немає. Тобто кудись відвели. Чи повністю вони зняли свою оборону - ні. Оборона стоїть і на сьогоднішній момент, на мою думку. Вона все ж таки якраз і забезпечує ось цю евакуацію, яка відбувається, евакуація, депортація.

Прикриваючись підготовкою до оборони міста рашисти продовжують так звану евакуацію мирного населення. В Новій Каховці на збори людям дали 2 дні. Російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови місцевих. У Херсоні створюють нестерпні умови для життя: закривають лікарні, у магазинах зникають товари, швидко зростають ціни. Загарбники вивезли комунальну техніку і продовжують мародерити.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли.

Якщо спершу ще були охочі виїхати в обіцяні рашистами "безпечні місця", тепер таких добровольців майже не залишилось. Шлях до вільної України окупанти давно перекрили.

Однією з останніх з окупованої Херсонщини вирвалася пані Ольга з онуком Вадимом.

Ольга Долженко, переселенка з Херсонської обл.:

Важко, важко там, щас город пустий, со своєю подружкою созвонимся, город пустий, каже, я виглянула в окно, здоровенний дом, горить каже, 4 вікна. Так страшно, каже, я повісила пальто, записку поклала, хто я така, шо если что і виїхать не можуть, не випускають з города вже.

Навіть щоб поїхати до сусіднього Бердянська, мешканцям Херсонщини потрібен дозвіл.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Єдине, куди все ж таки, і ось нещодавно, я знаю, знайомі виїхали через крим. Через Крим поїхали в велике турне і в прибалтійських країнах. Довго, важко, багато знущань, але виїхали, і дорого. На зараз виїхати через Василівку - неможливо, через росію - великі ризики.

Втім, і українців, що залишаються в окупованих районах, може очікувати не менш ризиковане життя.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Орки планують проведення низки рейдів у Херсоні. Головна мета - виявлення серед людей, що відмовилися виїжджати, тих, хто має активну патріотичну позицію. Все це загорнуте в обгортку контртерористичної діяльності, хоча насправді це черговий виток репресій. Це свого роду ница помста орків людям, які відмовилися приймати їхній "руський мир" і добровільно їхати зі своїми сім'ями в депортацію на територію росії.

Ще одна небезпека - масштабний грабунок. Здається, куди більше, та окупанти-мародери знаходять, чим поживитися. З-поміж багатьох залишених речей - крадені пральні машини та холодильники.

Але кількість ворожої живої сили на Херсонщині не зменшується.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої "евакуації" з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув'язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки. Поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні "росгвардійців".

Колонія - це, вочевидь, розташування для "елітних військ". А новоспечених солдатів оселяють, як майбутнє "м'ясо".

Наші військові продовжують нищити ворожу армію. Минулої доби на Херсонщині - мінус майже 60 рашитів і чимало техніки. Зокрема - танк, самохідна артилерійсько-мінометна установка, гаубиці та зенітні ракетно-гарматні комплекси.