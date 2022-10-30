Скільки ще полонених українців перебуває у ворожих руках, достеменно невідомо.

Черговий обмін полоненими відбувся напередодні. Додому повернулися 52 українці, зокрема захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя і хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Кого ще із оборонців повернула Україна - розкажуть мої колеги.

Обійми, сльози, квіти та хвиля емоцій. Так Україна повертає додому своїх захисників.

Відучора ще 52 герої опинились на рідній землі. Офіцери, медики, солдати, сержанти та бійці тероборони зможуть обійняти своїх рідних. На захисників чекає медична допомога та реабілітація.

На опублікованих у мережі кадрах видно, як експолонені викидають російські сухпайки на узбіччя.

Серед звільнених - морпіх, дружина якого нещодавно вийшла з полону. Моряк з острова Зміїний та доброволець із позивним "Москва". Додому повернулися й кілька військових, що стали бранцями в Чорнобильській зоні. За період повномасштабної війни Україна провела 29 обмінів. Та повернула додому більше тисячі захисників.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми пам'ятаємо про всіх, кого утримують у полоні в Росії та на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожного та кожну. Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, Єрмак, Усов, Лубинець та інші. Загалом за час із березня вже звільнено з російського полону 1031 людину.

Перших полонених з російської неволі визволили наприкінці березня. 19 моряків з острова Зміїний та ще 10 українських військовиків вдалося обміняти на десяток окупантів. І відтоді наші спецслужби щодня докладають зусиль, щоб і інші українці змогли знову ступити на рідну землю та накинути на плечі синьо-жовтий стяг.

Перемовини щодо цього обміну тривали більше місяця. Й ось, нарешті, перші хлопці з "Азовсталі" повертаються додому.

Цей червневий обмін вважався найбільшим з початку повномасштабного вторгнення. З російського полону визволили майже півтори сотні українських бійців. Найстаршому зі звільнених - 65, наймолодшому - 19.

Артур Липко, звільнений захисник України:

Весь час, весь шлях були думки про те, що щось зламається, щось не так піде, і ми повернемося обратно в полон.

Окупанти утримували бранців у виправній колонії так званої ДНР в Оленівці. Більшість - з важкими пораненнями. Герої повертаються з одним бажанням.

Геннадій Сабдієв, звільнений захисник України:

Хочу попросити нашу владу забрати з полону усіх цих хлопців, які там залишилися. Дякуючи їм, які вже навчені воювати і вміють робити свою справу досконало, ми виграємо цю війну.

Цей легендарний обмін "побив" попередній рекорд. Україна визволила з полону 215 захисників. Серед звільнених - старший сержант 36-ої бригади Михайло Діанов, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та прес-офіцер полку "Азов" - Дмитро "Орест" Козацький. Взамін до росії віддали кума путіна - Медведчука та ще пів сотні окупантів.

Василь Малюк, очільник СБУ, бригадний генерал:

Хочу зазначити, що Медведчук - це не просто кум путіна. Це якісно задокументований нами державний зрадник.

Щасливою несподіванкою для українців стало звільнення п'ятірки українських командирів, що боронили Маріуполь.

Денис Прокопенко, командир полку "Азов":

Ми не вірили, що нас забирають. Думали, нас просто переводять в якесь інше місце. І це було важко повірити, тому що тут - весь керівний склад.

Емоційний та по-справжньому особливий обмін видався у жовтні. 108 українських дівчат - захисниць та волонтерок - повернулися до України. Перший масштабний жіночий обмін. Сліз не стримує ніхто.

Скільки ще полонених українців перебуває у ворожих руках, достеменно невідомо. Ведеться активна робота з пошуку безвісти зниклих.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Наш, в принципі, посил він залишається незмінним. Ми працюємо над такою формулою, що ми готові забрати наших громадян, наших всіх, хто перебуває в полоні. І в принципі ця позиція, вона є публічна, вона є відома. А далі все залежить від готовності нашого ворога до того, аби передати всіх.

Утім, вдалий контрнаступ ЗСУ поповнив обмінний фонд України.

Тарас Загородній, політолог: