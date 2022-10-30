"Мало вас там бомблять": в Іспанії неадекватна росіянка накинулася на українців (відео) [ Редагувати ]
У муніципалітеті Кальпе в Іспанії неадекватна росіянка накинулась на українців. Вона підійшла до невеликого мітингу та почала вигукувати лайки, а потім заявила, що Україну "мало обстрілюють".
Відео інциденту опублікувала українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзакай.
Група українців у вишиванках, з українськими прапорами та плакатами зібралася на невеликий мітинг проти війни на набережній у муніципалітеті Кальпе. Але заходи припали не до смаку російськомовній жінці, і вона вирішила висловити власну думку.
За словами очевидців, жінка, ймовірно, була у стані алкогольного сп'яніння чи просто неадекватна. Вона кричала на українців із використанням нецензурних слів кілька хвилин, а потім заявила, що її звуть "володимир путін".
Вона показувала українцям середній палець та говорила, що Україну "мало обстрілюють". Раптом у середині скандалу вона дістала пов'язану синьо-жовту стрічку із сумки та заявила, що турбується за українців і почала говорити про любов до України.
Одна з українок спокійно їй спробувала пояснити, що їй довелося виїхати з рідної країни й вона важко вивезла рідних у безпечне місце - через постійні бомбардування росії.
На що росіянка знову змінила думку і заявила, що "мало вас там бомблять".
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