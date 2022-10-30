А в Ужгороді жителі всі вихідні пекли тістечка. Все, аби взяти їх на конкурс "Май файних шитимень" - так називають на закарпатському діалекті традиційне домашнє тісто. Напекли чимало. Хтось виграв, а - хтось просто взяв участь. А згодом всі смаколики продали на ярмарку. За вторговані кошти планують купити дрон-дракон для ЗСУ.

Пані Тетяна поспішає, в руках у неї підноси, а в них...

Тетяна - жителька Ужгорода:

Медове, дуже смачне, пригощайтеся. Це просте творожне, його треба буде ще різати.

Жінка - голова ОСББ, каже ці тістечка готували фактично всім будинком.

Тетяна - жителька Ужгорода:

Сусідка допомогла, сусід привіз, конкурс шетеменів, рішили приєднатися, треба допомогти нашій армії.

Пан Василь реєструє учасників на конкурс Шитимень. Так на закарпатському діалекті називають домашні тістечка.

Василь - співорганізатор конкурсу "Май файні шитимені":

Тільки почалося, люди почали приности, це такі чізкейки, це яблучні шетемені, зараз мають ще принести те, що дітки спекли, також будемо то оцінювати, зараз прийдуть іще члени журі і будемо все тестувати.

Реєстрація учасників тільки-но почалася, а столи вже ломляться від шитимень. Щоб розмістити свої смаколики, Єві та Денису знадобився окремий стіл.

Єва та Денис - учасники конкурсу "Май файні шитимені":

Це "червива Оксана". Ось це - шотландка з яблуками, це - горіховий кекс, а це -гарбузянок з клюквою, гарбузяний американський пиріг.

Ці всі тістечка та кекси підлітки готували самостійно. Допомагав хіба що Лев.

Лев - житель Ужгорода:

Я слідкував, щоб вони там нічого не робили такого поганого. Наші шитимені найкращі, приходьте до нас.

Спочатку журі визначить переможця, а згодом смаколики продадуть на ярмарку. Все, аби заробити кошти для військових. В участі у заході об'єдналися учасники різних волонтерських організацій.

Вероніка - співорганізаторка ярмарку:

Ми збираємо кошти для дрона-дракона, для ЗСУ. Збираємо 10 тисяч доларів. Вже більша частина суми зібрана, але, сподіваємося, на цьому ярмарку ту, яка не вистачає. Це дуже дорогий дрон, який збиває шахідів.

Влаштували на ярмарку і розваги, присвячені Хеловіну. Гості буквально оточили локацію під моторошною назвою "Могилізація".

Галина Ярцева – волонтерка:

Це речі тих людей, яких уже наші військові не бачатиь у тепловізор. Речі ворога, які зараз на нашій землі воюють з нашими хлопцями. Що тут є, це форма орка, шоломи, їхні документи.

Ну, і куди ж без чаклунських смаколиків.

Злата – волонтерка:

В нас такі дуже дуже страшні пальці, тут у нас є кокосові палички, тут у нас є мозок, кому не вистачає.

А тим часом суворе журі вже куштує тістечка.

Юрій – кондитер:

Тістечка всі смачні, там дуже багато любові в них, вони такі аутентичні, мені дуже сподобалися усі.

До роботи приступили і народні судді.

Віолета - член журі:

Дуже смачно.

Кілька хвилин куштування, роздумів, і от імена переможців у трьох номінаціях відомі. Шетемені одразу відправили на продаж. Волонтери щиро вірять, що потрібна сума, після свята буде у їхніх скринькам. Власне, як і неминуча перемога України.