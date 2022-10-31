Футбольний матч росії зі збірною Боснії скасовано [ Редагувати ]
Товариський футбольний матч між збірною росією та командою Боснії та Герцеговини, який планували провести 19 листопада, не відбудеться. Про це заявили у Футбольному союзі Боснії.
Товариський матч "А" між збірними Боснії та Герцеговини та Росії, який мав відбутися 19 листопада у Санкт-Петербурзі, зіграний не буде.
На сьогоднішньому засіданні Виконавчої ради Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини матч, запланований на 19 листопада, було перенесено.
У Боснії пообіцяли, що матч "відбудеться пізніше". Раніше проти гри виступили місцеві футболісти та чиновники через вторгнення в Україну.
Видання Dnevni avaz повідомляло, що за товариський матч Футбольна спілка БіГ отримає 205 тис. євро. Крім цього, за даними ЗМІ, збірній оплатять проїзд до Петербурга та проживання.
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