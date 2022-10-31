Товариський футбольний матч між збірною росією та командою Боснії та Герцеговини, який планували провести 19 листопада, не відбудеться. Про це заявили у Футбольному союзі Боснії.

Товариський матч "А" між збірними Боснії та Герцеговини та Росії, який мав відбутися 19 листопада у Санкт-Петербурзі, зіграний не буде. На сьогоднішньому засіданні Виконавчої ради Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини матч, запланований на 19 листопада, було перенесено.

У Боснії пообіцяли, що матч "відбудеться пізніше". Раніше проти гри виступили місцеві футболісти та чиновники через вторгнення в Україну.

Видання Dnevni avaz повідомляло, що за товариський матч Футбольна спілка БіГ отримає 205 тис. євро. Крім цього, за даними ЗМІ, збірній оплатять проїзд до Петербурга та проживання.

Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.