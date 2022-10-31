Як українці відпочиватимуть у листопаді 2022: календар усіх вихідних та свят [ Редагувати ]
Листопад 2022 року сповнений безліччю професійних та державних свят. Проте більше відпочивати українцям не вдасться, адже додаткових вихідних в останній місяць не передбачено.
Вихідні в листопаді-2022
Із 30 календарних днів у листопаді - робочими будуть 22, а вихідними тільки вісім: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.
Професійні свята:
- 3 листопада – День ракетних військ і артилерії;
- 4 листопада – День залізничника;
- 6 листопада – День працівників соціальної сфери;
- 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;
- 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;
- 14 листопада – Міжнародний день логопеда;
- 16 листопада – День працівників радіо, ТБ та зв'язку;
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника;
- 20 листопада – День працівників сільськогосподарської сфери;
- 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.
Народні й міжнародні свята
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів;
- 9 листопада – День української писемності та мови;
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету;
- 16 листопада – Міжнародний день терпимості;
- 17 листопада – День студента та Міжнародний день студентів, а також Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень;
- 20 листопада – Всесвітній день пам'яті жертв аварій та Всесвітній день дитини;
- 21 листопада – День свободи та гідності;
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;
- 26 листопада – День пам'яті жертв голодоморів.
Церковні свята
- 5 листопада - Дмитрівська батьківська субота (день поминання покійних родичів);
- 19 листопада - Михайлівська батьківська субота;
- 28 листопада - починається Різдвяний піст.
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