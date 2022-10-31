Листопад 2022 року сповнений безліччю професійних та державних свят. Проте більше відпочивати українцям не вдасться, адже додаткових вихідних в останній місяць не передбачено.

Вихідні в листопаді-2022

Із 30 календарних днів у листопаді - робочими будуть 22, а вихідними тільки вісім: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Професійні свята:

3 листопада – День ракетних військ і артилерії;

4 листопада – День залізничника;

6 листопада – День працівників соціальної сфери;

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;

10 листопада – Міжнародний день бухгалтера;

14 листопада – Міжнародний день логопеда;

16 листопада – День працівників радіо, ТБ та зв'язку;

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника;

20 листопада – День працівників сільськогосподарської сфери;

28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.

Народні й міжнародні свята

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів;

9 листопада – День української писемності та мови;

14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету;

16 листопада – Міжнародний день терпимості;

17 листопада – День студента та Міжнародний день студентів, а також Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень;

20 листопада – Всесвітній день пам'яті жертв аварій та Всесвітній день дитини;

21 листопада – День свободи та гідності;

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок;

26 листопада – День пам'яті жертв голодоморів.

Церковні свята