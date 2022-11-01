Кілька ворожих ракет, попри зусилля ППО під час масованого удару у понеділок, поцілили в об'єкти критичної інфраструктури Харкова. Майже одразу після вибухів у домівках городян почало зникати світло та вода. Зупинилися потяги метро та наземний електротранспорт. Втім, його роботу вже ввечорі майже повністю відновили. Де не вдалося, на маршрути вивели автобуси. А от з електрикою ситуація й досі залишається складною. У Харкові замість запланованих віялових відключень довелося застосувати більш тривалі, аварійні графіки.

Ворожі ракети, що прилетіли зранку, спровокували відключення електроенергії, а заразом зупинили роботу міського електротранспорту. Не їздила і підземка.

Я с утра ехал, очень плохо ходил транспорт, но сейчас где-то полчаса стоим. - Зранку метро, тоді доїхав нормально, а зараз тільки підійшов, дивлюся, може буде 119, може не буде… - А міськелектротранспорт? - Не працює!

Разом з електроенергією у багатьох районах міста зникла або подавалася зі зниженим тиском вода, а подекуди не стало ще й опалення.

Два хороших сильных взрыва и сразу свет и вода пропали, и сейчас пока нету, от ходим, ищем где хотя бы подзарядиться и хотя бы купить воды и еды.

Втім, за їжею та водою далеко йти не довелося. Просто у дворі багатоповерхівки працює крамничка. Продавчиня, пані Наталя, вперто не збирається поступатися обставинам. Каже: змогла пристосуватися до цього випробування, адже готувалася до віялових відключень, про які попередили за кілька днів.

Наталя, продавчиня крамниці:

Ми готувалися до вєєрних, що до 8 все треба зробити, бо якось відключення, а потім бабах, бабах, води не стало, тоді упала напруга в розетках, вийшла, думаю, на ліфті не поїду.

На відміну від великих супермаркетів тут, каже пані Наталя, можна обійтися без комп'ютера. Товар жінка вивчила добре, а про те, щоб зважити - порахувати, також потурбувалася заздалегідь.

Наталя, продавчиня крамниці:

Зважуємо, он у мене на акумуляторі, заряджала, калькулятор також на підтримці, а світла нема… як стемніє, не знаю як буде, буду зі свічкою, мабуть, сидіти.

Попри усі зусилля ворога залякати, знесилити та зневірити, харків'яни пристосовуються, вигадують нові способи обігріву чи освітлення, та стають лютішими.