Шмигаль закликав українців готуватися до складної зими та запастися всім необхідним [ Редагувати ]
Українцям необхідно вже зараз розпочинати підготовку до складної зими та запастися необхідними речами.
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
"Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці повинні готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного", - зазначив прем'єр.
За його словами, Україна продовжує домовлятися з союзниками про збільшення постачання обладнання для відновлення інфраструктури, а також мобільних джерел живлення та обігріву.
"Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців. Тому Україна має і буде резерви, щоб відновлювати зруйновану інфраструктуру", - розповів Шмигаль.
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