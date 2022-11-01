ЗСУ збили гелікоптер Мі-8 та безпілотник окупантів у Донецькій області [ Редагувати ]
Українські військові сьогодні, 1 листопада, збили російський гелікоптер Мі-8 у Донецькій області.
Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
"Зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід"о 9-й годині збито російський вертоліт Мі-8", - йдеться у повідомленні.
Вже через 3 години ЗСУ збили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.
Збити ворожі гелікоптер та безпілотник військовим вдалося у Донецькій області.
по темі
В росії заявили, що погодяться повернутися до участі в "зерновій угоді" лише за виконання двох умов, серед яких є розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі
Він також додав, що використання ядерної зброї стане "повною катастрофою" як для путінського режиму, так і для росії
У вівторок, 1 листопада, під Харковом пролунав вибух
В окупованій Волновасі ЗСУ влучили в ресторанно-готельний комплекс "Ахтамар". За одними даними, там знаходилась комендатура. За іншими розташування кадирівців
Російська федерація не вийшла з зернової угоди, а зупиняє її дію