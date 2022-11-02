Окупанти вночі атакували Україну дронами-камікадзе: збито 12 з 13 запущених БПЛА [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. Українським військовим вдалося збити всі БПЛА, крім одного.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"12 із 13 знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави", - йдеться в повідомленні.
Як додають військові, 6 БПЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід".
"Ще шість - у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України", - додають в ПС ЗСУ.
по темі
Вранці 17 жовтня на півдні України сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів-камікадзе "Shahed-136" та три крилаті ракети
У ніч проти вівторка, 1 листопада, російські війська атакували Полтаву безпілотниками "Шахед"
У ніч проти вівторка, 1 листопада, росія атакувала Полтаву дронами-камікадзе
Українські захисники "приземлили" вже більше 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136
Розслідування щодо постачання росії іранських дронів-камікадзе серії Mohajer і Shahed повинно розпочатися негайно