У Харківській області загинули двоє чоловіків [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
На дорозі в Золочівській громаді (Харківська область) на міні підірвався автомобіль. Загинули двоє чоловіків, які знаходилися в автомобілі.
Про це повідомляє голова Золочівської громади Віктора Коваленка, приводить видання Kharkiv Today.
За його словами, трагедія трапилась вчора близько 18:00.
"Загиблим було 38 та 59 років", - повідомив Коваленко.
Голова громади розповів, що це трапилось поблизу села Сотницький Козачок.
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