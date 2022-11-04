Жителі Київської області чутимуть вибухи: яка причина [ Редагувати ]
У п’ятницю, 4 листопада, жителі Київської області можуть чути вибухи. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
В одному з районів проведуть розмінування.
У регіоні тривають планові розмінування територій. Тому сьогодні у Бучанському районі фахівці ДСНС будуть знищувати вибухонебезпечні предмети.
Може бути чутно звуки вибухів! Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки.
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