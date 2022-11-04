Під Києвом п’яний водій під наркотиками збив 14-річну дівчину і втік [ Редагувати ]
Під Києвом молодий чоловік у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння скоїв смертельний наїзд на 14-річну дівчину і втік. Його затримано. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
Дівчина-підліток загинула на місці ДТП.
За даними слідства, ввечері 31 жовтня в селі Сулимівка Бориспільського району підозрюваний, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, скоїв наїзд на 14-річну дівчину, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці ДТП.
У прокуратурі зазначили, що після наїзду водій утік.
Машину він відігнав та залишив у Черкаській області, а сам повернувся додому. Затримано 24-річного мешканця Київщини наступного дня.
Водію обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.
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