Під Києвом молодий чоловік у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння скоїв смертельний наїзд на 14-річну дівчину і втік. Його затримано. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Дівчина-підліток загинула на місці ДТП.

За даними слідства, ввечері 31 жовтня в селі Сулимівка Бориспільського району підозрюваний, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, скоїв наїзд на 14-річну дівчину, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці ДТП.

У прокуратурі зазначили, що після наїзду водій утік.

Машину він відігнав та залишив у Черкаській області, а сам повернувся додому. Затримано 24-річного мешканця Київщини наступного дня.

Водію обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.