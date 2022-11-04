У Херсонській області знищили готель, де базувалися окупанти [ Редагувати ]
В ніч проти 4 листопада у Херсонській області був зруйнований готельний комплекс в с. Раденськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі мера міста Олешки Євгена Рищука.
Там базувалися окупанти.
Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу "Золотий Фазан" поблизу с.Раденськ Олешківського району Херсонської області, зафіксовано влучання, протягом двох годин була детонація.
За його словами, інформації щодо кількості ураженої техніки та особового складу поки немає, однак "місцеве населення близько не підпускають".
За попередніми свідченнями комплекс зруйнований повністю.
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