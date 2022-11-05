Північна Корея запустила чотири балістичні ракети малої дальності у Жовте море. Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

Ракети запустили з району Тоннім у провінції Північний Пхьонган з 11:32 до 11:59 за місцевим часом (4:32-4:59 за Києвом).

Дальність польоту ракет становила майже 130 км, висота польоту - 20 км, швидкість - 5 Махів (у п'ять разів більше швидкості звуку). Інші характеристики, як зазначає Yonhap, уважно аналізуються спецслужбами Південної Кореї та США.

Восени 2022 року на тлі спільних військових навчань США, Південної Кореї та Японії КНДР розпочала активні ракетні випробування.

2 листопада Північна Корея запустила не менше 17 ракет у Японському та Жовтому морях. Останній запуск відбувся 3 листопада. Тоді Північна Корея зазнала трьох ракет, включаючи одну міжконтинентальну.

Нагадаємо, на початку вересня КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою.