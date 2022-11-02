КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря [ Редагувати ]
Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.
Про це повідомляє Kyodo.
Південнокорейська агенція посилається на Об'єднаний комітет начальників штабів.
Повідомляється, що було запущено три ракети малої дальності, одна з яких впала за 57 км від міста Сокчхо.
Північна Корея здійснила запуск ракет саме під час спільних військових навчань Південної Кореї та США.
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