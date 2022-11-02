Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Про це повідомляє Kyodo.

Південнокорейська агенція посилається на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Повідомляється, що було запущено три ракети малої дальності, одна з яких впала за 57 км від міста Сокчхо.

Північна Корея здійснила запуск ракет саме під час спільних військових навчань Південної Кореї та США.