І ще одна приємна новина зі Сполучених Штатів. Наші українські рятувальники там на змаганнях Firefighter combat challenge вибороли звання найсильніших вогнеборців планети. Завдяки їм "Слава Україні!" звучала за тисячі кілометрів від рідного дому. Свою перемогу хлопці зі Служби порятунку присвятили ЗСУ.

Про те, як давалася звитяга та як зустрічали наших надзвичайників в Америці - далі.

У мене також була мрія попасти в цей Зал слави, залишити своє ім'я. Емоції неймовірні.

Роман Сильчук - рятувальник із міста Вараш, що на Рівненщині. Він нещодавно повернувся із 31-го Чемпіонату світу серед найсильніших пожежних-рятувальників, що проходив у Сполучених Штатах.

Роман Сильчук, заступник начальника пожежно-рятувальної частини:

В обмундируванні піднімаєшся на четвертий поверх з скаткою, витягуєш скатку, спускаєшся б'єш кайзер, біжиш слалом, тягнеш руками лінію з водою, гасиш умовну пожежу і рятуєш потерпілого. В народі ми називаємо пожежний кросфіт, але цей захід в Америці називається "firefighter combat challenge".

За право називатися найсильнішими рятувальниками планети змагалися представники з тринадцяти країн. Та українцям не було рівних.

Слава Україні! Героям слава!

В Америці разом зі збірною України Роман став абсолютним чемпіоном світу у командній естафеті. Для нього це другі такі змагання. До золота рівненський рятувальник додав й срібло в індивідуальних забігах.

Абсолютними чемпіонами ми вийшли в найсильнішому форматі - це гібридна естафета.

Від України окрім Романа ще було п'ятеро колег із Києва та Львова. Рятувальник розповів, що за океаном вони постійно відчували неймовірну підтримку та гордість за свою країну.

Роман Сильчук, заступник начальника пожежно-рятувальної частини:

Де б ми не були - ми чули: Слава Україні, хоча і не чистою українською, але люди старалися. Дуже така позитивна і тепла зустріч була зі всіма абсолютно на кожному кроці. Люди розуміють, що відбувається в нашій країні і їм дуже шкода. Кожен з них каже, що молиться за нас, щоб скоріше це все закінчилось.

Роман радіє, що українським рятувальникам у такий складний для країни час вдалося гідно виступити на міжнародній арені й вкотре підтвердити, що в Україні живуть неймовірні люди. Свою перемогу вони присвятили тим, хто наближає перемогу.

Роман Сильчук, заступник начальника пожежно-рятувальної частини: