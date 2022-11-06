На Херсонщині окупанти депортують людей та знищують катери на Дніпрі [ Редагувати ]
У Херсонській області російські війська масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють окупанти. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 листопада.
Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський".
Рашисти продовжують насильницьку евакуацію населення з окупованих територій. У населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.
Генштаб підтвердив ураження противника за попередні дні в Херсонській області. У Каховці завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника.
Наслідки удару ворог ретельно приховує, у місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. У районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються.
Генштаб повідомляє, що противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Нагадаємо, Херсон та частина області 6 листопада залишилась без світла та води через пошкодження високовольтної ЛЕП.
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