Окупований Херсон та понад 10 населених пунктів області залишилися без електропостачання та води. Про це повідомляють росЗМІ. Цю інформацію підтверджує і голова Херсонської облради Юрій Соболевський.

Близько 10 населених пунктів області лишилися без світла, як наслідок, і води. В тому числі весь Херсон.



Пошкоджено високовольтну ЛЕП. Окупанти вже "відзвітували" про теракт. Однак не уточнили, що теракт був здійснено ними же. Свідчення очевидців це підтверджують.

Пропагандисти з "РИА Новости" повідомлять, що світло зникло "внаслідок теракту на ЛЕП Берислав-Каховка".

Из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, в Херсоне и ряде районов области прекращена подача электричества и воды.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що "у Бериславі валять стовпи, електричні. По центральній вулиці 1го Травня валять кожний стовп".

Нагадаємо, що окупанти роблять вигляд, нібито залишають Херсон. Насправді вони готуються до оборони міста.