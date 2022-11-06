Херсон та частина області залишилась без світла та води [ Редагувати ]
Окупований Херсон та понад 10 населених пунктів області залишилися без електропостачання та води. Про це повідомляють росЗМІ. Цю інформацію підтверджує і голова Херсонської облради Юрій Соболевський.
Близько 10 населених пунктів області лишилися без світла, як наслідок, і води. В тому числі весь Херсон.
Пошкоджено високовольтну ЛЕП. Окупанти вже "відзвітували" про теракт. Однак не уточнили, що теракт був здійснено ними же. Свідчення очевидців це підтверджують.
Пропагандисти з "РИА Новости" повідомлять, що світло зникло "внаслідок теракту на ЛЕП Берислав-Каховка".
Из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, в Херсоне и ряде районов области прекращена подача электричества и воды.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що "у Бериславі валять стовпи, електричні. По центральній вулиці 1го Травня валять кожний стовп".
Нагадаємо, що окупанти роблять вигляд, нібито залишають Херсон. Насправді вони готуються до оборони міста.
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