У Лисичанську знищили базу кадировців - Генштаб [ Редагувати ]
В окупованому Лисичанську на Луганщині внаслідок удару ЗСУ знищено десятки кадировців. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу 7 листопада.
В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону "ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.
За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Горлівка Донецької області, завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 - отримали ушкодження.
У районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 - пораненими різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, у селищі Каїри Херсонської області, де базувалися окупанти з Чечні, з-під завалів дістали 62 тіла загиблих кадировців.
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