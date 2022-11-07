У Донецьку горіло управління залізниці (фото) [ Редагувати ]
У центрі окупованого Донецька сталася масштабна пожежа в приміщенні управління залізниці. Про це повідомив так званий мер Донецька Олексій Кулемзін.
Сегодня ночью в результате прямого попадания в здание Управления Донецкой железной дороги в Ворошиловском районе пробита стена между 3 и 4 этажами, произошло возгорание.
Пожежники виявили вогнище займання на другому поверсі будівлі. Пожежі присвоїли підвищений ранг виклику - №3. Загиблих і постраждалих немає. Станом на 9:00 ранку пожежу загасили.
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