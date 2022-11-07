Окупанти вдарили із С-300 по Запорізькій області: які наслідки [ Редагувати ]
У понеділок вранці, 7 листопада, російські військові знову обстріляли Запорізьку область. Про це повідомляється у Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Окупанти вдарили по одному із сіл регіону з комплексів С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю будинку культури, склад та приватні будівлі.
Негідники знову били по наших селах. Сьогодні близько восьмої ранку вони обстріляли село Запорізького району ракетами С-300. Пошкоджено будівлі культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі.
Також Старух опублікував фотографії наслідків обстрілу 7 листопада.
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