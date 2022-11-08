Британські юристи долучилися до боротьби із путінською воєнною машиною. На боці українського народу виступила лондонська юридична фірма. Вона подала позов проти приватної військової кампанії "Вагнер" та особисто її засновника російського олігарха євгенія пригожина. Вагнерівців звинувачують у тероризмі.

Які перспективи цієї справи? І як на практиці вона допоможе Україні - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Це вперше в історії проти приватної військової компанії позиваються її жертви. Групу "Вагнер" та її засновника російського олігарха пригожина звинувачують у завданні шкоди та стражданні позивачів, а також у застосуванні засобів тероризму для ведення незаконної війни. Цю справу ініціювала лондонська юридична фірма Mccue Jury & Partners. Вже понад 30 років вона спеціалізується на встановленні справедливості для жертв тероризму та геноциду.

Джейсон Макк'ю, старший партнер юридичної компанії Mccue Jury & Partners:

Коли трапилося це жахливе вторгнення в вашій країні, ми одразу ж всі зібралися і сказали, дивіться, ми можемо допомогти. Я не пожежник, я не солдат, я не лікар, але я добре знаюся у цій сфері та можу допомогти. Тож ми одразу приступили до роботи з українськими юристами, політиками, вояками, суддями Верховного і Конституційного суду, щоби підготувати позов.

Останні пів року спеціалісти працювали над справою проти групи "Вагнер". Цю приватну структуру створили у 2014 році, коли росія вперше вдерлася в Україну. І вже тоді найманці, відзначилися особливою жорстокістю. А після повномасштабного вторгнення, лише підтвердили репутацію "головорізів". Їхні методи - тортури, вбивства та зґвалтування. Все це британські юристи доводитимуть у Високому суді Лондона.

Джек Бістон, юрист юридичної компанії Mccue Jury & Partners:

Ми вже маємо величезні обсяги доказів проти групи "Вагнера", вони не приховують своїх злочинів, а навпаки це частина їхньої роботи - публічно діяти такими способами, щоби тероризувати людей, у них репутація людей надзвичайно жорстоких, і завдяки цьому, зокрема, вони корисні володимиру путіну. Але водночас це робить процес ідентифікації вагнерівських найманців та збір доказів їхніх злочинів - набагато простішим.

Наразі заявниками у цій справі виступили кілька українців, які вимушено переїхали до Великої Британії. Але юристи готові збільшити кількість позивачів аж до 150 тисяч - саме стільки втікачів зараз проживають у Сполученому Королівстві. Щоправда, такі великі обсяги роботи потребують додаткових грошей. Адже досі уся робота над цим позовом виконувалася абсолютно безкоштовно. Тож фірма запустила збір на фінансування цієї справи. А у випадку виграшу судового позову - сума компенсації від "Вагнера" складе понад п'ять мільярдів фунтів - ці гроші поділять між позивачами.

Джейсон Макк'ю, старший партнер юридичної компанії Mccue Jury & Partners:

Наша ціль - завдати шкоди російській воєнній машині. І існує два шляхи, як ми можемо це зробити. Перший - це запустити якомога більше судових справ по світу, на кшталт цієї, щоби ця воєнна машина витрачала більше часу, зосереджуючися на нас, намагалася перемістити свої активи, одним словом, заважати їй. І по-друге, українці потребують компенсацій, репарацій. І так, існує розмова про репараційну комісію, про трибунал, але ці речі займають роки. Наш досвід показав, що отримати задовільні компенсації для звичайних людей, щоби відновити магазин чи купити машину, яку в них відібрали - це найкращий шлях.

Вже точно відомо, що засновник "Вагнера" - олігарх пригожин знає про британський позов, бо глузливо коментував його у російській пресі. Але він досі не відповів юристам офіційно. І цілком можливо, що взагалі вирішить проігнорувати судовий процес у Лондоні. Це зовсім не означає, що справа заглохне, навпаки. Без присутності опонентів, сторона позивачів все одно зможе довести всі злочини вагнерівців і отримати вирок суду. А вже із цим вироком подасться відбирати активи олігарха по всьому світу - чи то золоту копальню у Зімбабве, чи у Судані. Також висновок британського суду може пришвидшити визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Це питання вже обговорюють на державному рівні. Бо злодіяння вагнерівців в Україні - далеко не виключення, схожі сліди вони залишили по собі в Сирії, Малі, Лівії та інших країнах, де росія має політичні інтереси.

Джейсон Блазакіс, експерт з тероризму, екстремізму та контртероризму:

Група "Вагнера" відповідає британським легальним критеріям щодо визнання її терористичним угрупованням. Це організація, яка залучена до актів насилля проти цивільних і вона не вчиняє ці акти екстремізму виключно заради прибутку. Вона просуває політичний розпорядок, який вписується у загальні цілі зовнішньої політики росії.

Це перша справа проти російської воєнної машини, яку запускають британці. Але зараз готуються й інші. Їхні деталі юристи воліють не розкривати. Але запевняють, що схожі позови готують у США та інших країнах Європи. Ще на початку війни небайдужі юристи по всьому світові організувалися у неформальну спілку - Український альянс справедливості. І найближчим часом ми побачимо перші результати їхньої роботи.