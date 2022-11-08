На Закарпатті ЗСУ допомагають навіть... середньовічні лицарі. В одному з найбільших парків Ужгорода організували ярмарок із реконструкцією лицарського бою. Євген Соломін про це - детальніше.

Шолом, кольчуга лати, наплічники, наколінники, шоси, рондаш - понад три десятки елементів, які важать більше за 30 кілограмів.

Євген Соломін, кореспондент:

Напевно, найлегша частина з лицарських обладунків - ось ця рукавичка. Але її ціна - як сучасний смартфон.

Вдягатися самостійно середньовічний лицар не міг. Для цього і потрібен був зброєносець.

Дмитро Заруцький, учасник заходу:

Там спекотно в середині? - Так! Я весь мокрий, як не знаю хто. Важливі ноги (показує), ви бачите вони мають тримати удар, руки, плечі, от бачите?! Важливо, щоб в доспехах людина відчувала себе безпечно.

У Дмитра за зброєносця дружина. Каже, що себе до ладу може привести за 15 хвилин, а от свого лицаря споряджає… годину.

Катерина Заруцька, учасниця заходу:

Ось всі ці лицарі, то його друзі. Сьогодні я його вирішила підтримати. Хто переможе? Мій чоловік! - Знаєте що за чим одягати? - Знаєте, це як невєсту одягати - годину десь!

Михайло військовослужбовець Збройних сил України, який має чималий досвід реальної війни на сході України. На фронті отримав контузію. Нині на лікуванні. Просить обличчя без балаклави не показувати, бо лікарі сваритимуть, якщо упізнають свого пацієнта. На лицарські змагання… прийшов зі шпиталю, бо хоче допомогти побратимам на фронті. Середньовічний бій хлопцю дається непросто.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Більше трьох хвилин важко протриматися. Це повноконтактні професійні бої. Три раунди по три хвилини - це дуже важко.

На Закарпатті демонстрації лицарських поєдинків - звична річ, адже тут чимало середньовічних замків. Був і історичний клуб. Але з перших днів війни значна частина учасників змінили середньовічні обладунки на сучасну зброю.

Олександр Шершун, співорганізатор заходу:

У нас, якщо так взяти, так кількість учасників, то десь 40% бере зараз участь в боях, і, на жаль, маємо кілька важкопоранених, і зараз хлопці відновлюються.

Нині з обладунків струсили пил і реконструювали одну із середньовічних битв. Донатили на будівництво ось таких мобільних лазне-пральних комплексів на базі вантажівок з причепом.

Три таких машини вже відправили на фронт. Середньовічні лицарі та небайдужі українці допомогли зібрати на четверту.